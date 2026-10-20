BTS: cómo es el show del fenómeno global que aterriza en la Argentina y rompe récords de recaudación

Los primeros grupos Scouts se instalaron en Corea del Sur en 1922 durante la ocupación japonesa y estuvieron prohibidos entre 1937 y 1945. Según algunas versiones, la ocupación no veía con buenos ojos ese tipo de asociaciones ya que podrían despertar sentimientos nacionalistas. Para el final de la Segunda Guerra Mundial se restablecieron y poco después consiguieron su legalidad, en 1953.

A los BTS se los conoce como los “Boy Scouts a prueba de balas”. Y no fue por la filiación concreta de alguno de los muchachos al escautismo, sino por la derivación de su nombre: la sigla BTS corresponde a Bangtan Sonyeondan. Como pasó con los Boy Scouts, la tenacidad de estos muchachos a prueba de balas hizo que se impusieran primero en el mercado musical pop de su país y luego conquistaran a las audiencias de todo el mundo. Como dato curioso (o no tanto), en una de las canciones de su nuevo álbum se menciona a Kim Gu, líder del movimiento independentista coreano que militó contra aquella ocupación japonesa de la primera mitad del siglo XX.

BTS, en sus comienzos

BTS surgió de una factoría cazatalentos encargada de seleccionar potenciales artistas para formarlos en el canto y la danza, y luego lanzarlos al mercado del k-pop. Los siete integrantes de este grupo -Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook- trabajaron una personalidad grupal hasta poder sostenerse en el tiempo y, más allá de los obstáculos que pudieran encontrar en el camino, imponerse como fenómeno global; desde discos solista de varios de ellos hasta el llamado al servicio militar, porque todos eran adolescentes cuando se creó la banda.

En 2010 el fundador de la empresa Bit Hit Music comenzó con las selecciones. BTS recién en 2013 pudo salir al ruedo, como última apuesta de la productora, con un álbum y giras de shows agendadas. Pasaron 13 años desde aquel debut, 10 álbumes de estudio y varias situaciones que atravesaron al grupo. Hoy ya no son adolescentes; la mayoría pisaron los 30. Pero la respuesta de sus fans parece ser la misma o similar.

El comienzo costó bastante ya que no eran parte de una escudería musical con gran solvencia económica. Todo lo contrario. Pero los siete apostaron todo al proyecto y se largaron con su primer tema, en 2013, “No More Dream”, que era una adaptación del hip hop al k-pop. Vivieron en un monoambiente, convocaban a los empleados de la productora como extras en sus videos, porque no podían pagar actores. Así se abrieron camino.

El éxito no llegó de golpe. Dos años después se impusieron en un certamen televisivo surcoreano, The Show, gracias al tema “I Need You”. The Most Beautiful Moment in Life fue su primera gira importante, que traspasó las fronteras de su país. Para 2016 pasaron por la ceremonia de los premios Daesang (los Grammy coreanos) y se alzaron con dos estatuillas al imponerse en las categorías Mejor álbum y Mejor Artista. Todo aquello fue una buena plataforma para una conquista global, que comenzó a gestarse un año después.

En 2017 obtuvieron el premio Top Social Artist en los Billboard Music Awards y en 2018 se apuntaron a la campaña Love Myself de UNICEF y se convirtieron en el primer grupo de k-pop en dar un discurso en la Asamblea General de la ONU.

La agrupación BTS se presentó en la 73a Asamblea General de las Naciones Unidas Bighit Entertainment

Tras esos hitos aparecieron varios récords. Con el tema “Dynamite”, primero íntegramente cantado en inglés, BTS se convirtió en el primer grupo coreano en alcanzar el podio del ranking Billboard Hot 100. Desde entonces no pararon, en lo que va de esta década grabaron una docena de colaboraciones con artistas de distintos países. De Coldplay (“My Universe”), Halsey (“Boy With Luv”)y Nicki Minaj (“Idol”) a Sia (“ON”), Charli XCX (“Dream Glow”) y Zara Larsson (“Brand New Day”). Subidos a su fama mundial, cada aparición del grupo o de alguno de sus integrantes en distintas actividades, terminó en acciones viralizadas.

Claro que no todas fueron rosas en su camino. Sufrieron campañas en contra y acusaciones de plagio. El lugar que eligieron los siete integrantes de BTS no es solo de música sino de una competencia que se traduce en cifras de venta, reproducciones de canciones en plataformas digitales y del cuidado de una imagen que no se debe alterar. De hecho, el entrenamiento para cumplir con todas las obligaciones contraídas también tuvo sus costos para algunos de ellos. Hasta llegaron a plantearse terminar con el grupo. Así lo manifestó abiertamente Jin en 2018, durante una entrega de premios Mnet Asian Music Awards.

BTS: su paso por las entregas de premios se hizo cada vez más frecuente, mientras las reproducciones de su canciones se cuentan de a millones AFP

También hubo cuestiones ajenas al negocio de la música. La principal fue el servicio militar, que cada joven puede prorrogar pero solo hasta los 28 años. Fue así que, tras lanzar una antología musical en 2022, llamada Proof, cumplieron con el deber cívico que se les impone a los surcoreanos y debieron alejarse de los escenarios por un par de años.

Decisiones y polémicas

Si eran capaces de hablar en una asamblea de la ONU, también podían plantarse en disconformidad por las decisiones que se toman en los Grammy Awards.

“Decidimos no presentar nuestra música a los Grammy este año. Esperamos que la música pueda ser escuchada y amada por lo que es, sin ser dividida por región o idioma”, indicaron en un comunicado Kim Hong-Ji - Pool Reuters

“Decidimos no presentar nuestra música a los Grammy este año. Esperamos que la música pueda ser escuchada y amada por lo que es, sin ser dividida por región o idioma”, escribió el grupo a mediados de este año, en un comunicado publicado simultáneamente en las cuentas de Instagram de sus siete integrantes: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. La decisión llegó pocas semanas después de que la Recording Academy anunciara cinco nuevas categorías para la ceremonia de 2027, entre ellas “Best Asian Pop Music Performance”, creada para reconocer el crecimiento global del pop asiático e incluir producciones de K-pop, J-pop y C-pop. Según el análisis de agencias como AP, mientras que la Academia sostiene que la nueva categoría busca ampliar la representación de una industria cada vez más global, BTS interpretó la medida de manera opuesta.

Coldplay y Jin de BTS estrenaron "The Astronaut" en el Estadio Monumental (Foto: Captura de video)

A más de diez años de su primera incursión latinoamericana (fue en 2015 cuando se presentaron en México, Brasil y Chile), el septeto regresa al continente e integra a la Argentina en su itinerario BTS World Tour ‘ARIRANG’. Solo Jin estuvo por aquí, como invitado de Coldplay, para la saga de 10 shows que el grupo inglés ofreció en el estadio de River Plate.

Cifras impactantes

La gira BTS World Tour ‘ARIRANG’ comenzó el 9 de abril de 2026 en Goyang, Corea del Sur, y contempla 82 conciertos en 34 ciudades de todo el mundo hasta marzo de 2027. A seis meses de su inicio, ya superó los 500 millones de dólares en venta de entradas, según las cifras publicadas a fines de septiembre por Billboard Boxscore. Con esa marca, BTS se convirtió en el primer grupo pop en alcanzar semejante recaudación con una sola gira. Solo otras seis bandas, todas de rock, habían conseguido superar esa cifra.

Las expectativas económicas son todavía mayores. Según una estimación del analista Kim Yu-hyuk, de la firma surcoreana IBK Investment & Securities, la gira podría generar ingresos por 1800 millones de dólares. De concretarse esa proyección, BTS se acercaría a las cifras de The Eras Tour, de Taylor Swift, cuya recaudación fue de aproximadamente 2200 millones de dólares, según estimaciones de la publicación especializada Pollstar.

Una imagen del concierto con el que BTS marcó su regreso, en Seul ap - Pool Reuters

Por haber cosechado fans en todo el mundo, BTS puede ser considerado un fenómeno global que encabeza la gran avanzada del k-pop que crece de manera exponencial desde el comienzo de la década pasada. Sin embargo, hay guiños regionales que el grupo no deja de lado. El más notorio es el título de su último álbum, Arirang, que refiere a una canción tradicional de su país, que es una especie de himno no oficial de Corea del Sur. De hecho, Unesco la declaró patrimonio inmaterial de la humanidad.

Con este título el septeto quiere representar la separación (ese tiempo que estuvieron inactivos como banda) y el reencuentro que se traduce en las 14 canciones que integran el flamante nuevo disco.

De hecho, la banda toma como eje del repertorio de sus actuales conciertos al cancionero integrado en ese álbum. Suele comenzar sus actuaciones con uno de los temas de estreno. La serie actual, de 12 funciones, se realiza entre el 2 y el 31 de octubre, con paradas en Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y San Pablo.

Los BTS conquistaron el mundo, incluso el de Lego Lee Jin-man - AP

A nuestro país llegan desde Chile, tras las actuaciones previstas en Santiago, el último fin de semana. Allí, en el Estadio Único estarán todas sus “ARMY”, la legión de fans que adhieren al fan club oficial de la banda, representado en todo el mundo, aunque en cada lugar tenga las particularidades propias.

Las tres fechas en la Argentina -miércoles 21, viernes 23 y sábado 24 en La Plata- están previstas con el mismo tipo de repertorio, duración y desarrollo escénico que se viene haciendo en otros países de la región. El tour propone un formato 360° con el escenario en el centro del estadio y su público alrededor.

Con esta disposición, el escenario central permite que RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook tengan mayor contacto visual y cercanía con los fans de todos los sectores. El montaje cuenta con cuatro pasarelas cruzadas que se extienden hacia los costados y sistemas de pantallas aéreas suspendidas para que nadie pierda detalle de las coreografías. La lista de temas (casi media docena) combina canciones del último álbum de estudio con grandes éxitos de distintas etapas de la carrera de la banda. Durante las actuaciones en América latina, saludan en español e interactúan con el público, para generar guiños relacionados a la cultura de cada país.

Semana Corea

En el marco de los conciertos de BTS en Argentina, la Embajada de Corea, el Centro Cultural Coreano y la Municipalidad de La Plata organizan “Hola Corea”, del 22 al 24 de octubre, en el Pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La Plata.

Se trata de un ciclo con espectáculos, exposiciones, talleres, cine, k-pop, k-beauty con la influencer Cande Copello y experiencias participativas. El evento central será el jueves 22, a las 19, en el Teatro Municipal Coliseo Podestá con un show de música, danza y acrobacia tradicional.