Conmoción por la muerte de Ulises Eyherabide, el líder del grupo Rescate

Murió Ulises Eyherabide, el cantante del grupo cristiano Rescate, a los 55 años. La noticia se conoció este sábado a través de las redes sociales de Dante Gebel, conductor del programa Dante Night Show (El nueve), que era muy amigo suyo. El músico había sido diagnosticado con cáncer de colon, según indicó el sitio Evangélico digital.

“Fuiste y serás el último rock star de un ambiente que no tolera demasiado a los que sobresalen entre las ovejas clonadas, un pionero que se atrevió a cruzar el puente entre la religión organizada y el público real, el que llevó el mensaje más allá de las barrocas paredes evangélicas”, escribió el pastor en Instagram.

Y devastado, concluyó en su despedida: “Hasta luego, Ulises. Van a pasar muchos años para que logre olvidarme de alguna de tus canciones. Sé que ya no sufres, pero…¡Pucha que me duele!”.

Sus hijos también lo despidieron en las redes sociales con un sentido mensaje. “Cuántas cosas quedan en guardadas en un baúl, ideas de lo que hubiera sido caminar todo esto con vos. Nos acompañaste siempre a todos lados. Con orgullo, deseándonos lo mejor. No podemos creer que te fuiste”, comienza diciendo el posteo que cuenta con una imagen de Federico y Agustina, integrantes de la banda musical La Feria. ⠀

Agustina y Federico, los hijos de Ulises Miguel Eyherabide lo despidieron en las redes sociales Instagram: @laferiaoficial

Y continúa: “No sabemos como vamos a seguir sin vos, sin tus consejos, tus ocurrencias, tu feedback, tus ideas. A quién le vamos a mostrar las maquetas y demos de próximas canciones. Entrar a un estudio, subir a un escenario no va a ser lo mismo sin vos papi. Nos impulsaste, nos confiaste tu legado. Te fuiste cuando aún nos quedaba mucho por aprender”.

Ulises Eyherabide era oriundo de San Nicolás de los Arroyos y era reconocido en el mundo de la música por transmitir un mensaje religioso a través de sus canciones. En su perfil de Instagram se definía como cantante, compositor y productor musical, aunque también era arquitecto y diseñador gráfico. En 1987, creó Rescate junto al estadounidense Jonathan Thompson con quien obtuvieron gran éxito con sus temas. Sin embargo, en 2020 anunciaron su separación.

“Llegó el momento de despedirnos. Como dice la Biblia: ‘Tiempo y ocasión acontecen a todos’. Estamos convencidos de que este es nuestro tiempo del final. Más de 30 años recorridos nos hermanan a tres generaciones que han sido atravesadas por nuestras canciones y nos unen en un mismo Espíritu”, dijeron en aquel entonces. La última presentación de Eyherabide fue con Emanuel Noir (Ke Personajes) con la canción “Uno nunca sabe” estrenada en marzo de este año.

El mensaje completo de Gebel

La sentida despedida de Dante Gebel a Ulises Eyherabide Instagram: @dantegebeloficial

“¡Se me estruja el alma! Adiós; mi viejo amigo Ulises”, comienza el desgarrador mensaje que Diego Gebel le dedicó a su amigo Eyherabide. Y continúa: “Yo sé dónde voy. Y si me dan a elegir, yo no me quedo, me voy. Sentir que estás dormido cuando hay que despertar. Tus manos el abrigo, luz en tanta oscuridad. Como un extranjero yo me vine a sentir. Saber lo que quiero. No me quedo, me voy”.

El productor siguió con sentidas palabras para el líder de Rescate: “Mi viejo camarada, recién te me fuiste y ya te estoy extrañando mucho. Tengo un nudo en el estómago, que estoy consciente que tardará mucho en irse”. En este sentido, Gebel recordó el último encuentro que tuvieron en Los Ángeles, Estados Unidos, y afirmó que le trajo “mucha paz”. “Guitarreamos, nos abrazamos mucho, comimos unos regios asados al carbón, recordamos viejas giras, tomamos unos Malbec extraordinarios, nos reímos, cantamos, hicimos algunos planes, y las madrugadas nos sorprendieron con un rico vino reserva y alguna que otra picadita”, recordó.

Para finalizar, el conductor del programa Dante Night Show y pastor evangélico recordó algunos episodios que tuvo que atravesar Ulises. “Ahora sé que Dios te trajo hasta esta parte del mundo, para sanarte el alma, para quitarte las toneladas de culpa que te arrojaron los religiosos de siempre, para sacarte el lastre de los que te ‘profetizaron’ maldición, solo porque no estaban dispuestos a prodigar la misma gracia y misericordia que ellos mismos necesitan a diario. Y también, estoy consciente que Dios te sanó del dolor de saber que muchos que alguna vez te invitaron a sus eventos y se valieron de tu nombre para convocar gente, ya no te atendían el teléfono para ‘no quedar pegados’ (que seguramente son los que ahora se llenarán la boca publicando en sus redes, que fuiste un gran amigo)”, sentenció. Y cerró: “Así es, mi amigo; viniste hasta aquí, para luego poder irte liviano al hogar”.

Informe de Pablo Montagna.