El look canchero que eligió Anto Roccuzzo para el recital de Ed Sheeran y el detalle fashion que no pasó desapercibido

No es ningún secreto que Antonella Roccuzzo es una fiel seguidora de la música de Ed Sheeran. Sus redes sociales se inundan de canciones del británico bastante a menudo. La esposa del futbolista Lionel Messi asistió este fin de semana a su último concierto en París, Francia, y su look no pasó desapercibido. Además, hubo un detalle de la foto que compartió del evento que llamó la atención.

En septiembre pasado, se perdió la oportunidad de conocer a su ídolo. Sheeran fue a ver un partido del Paris Saint-Germain y Manchester City por la Champions League y, al finalizar, se encontró con el futbolista rosarino y se hicieron una foto. Dos meses después, le dedicaría un video a Roccuzzo y lamentaría no haberse cruzado con ella.

Antonella conoció al cantante en su recital en París. Instagram: @antonellaroccuzzo

“Perdón que no nos vimos en París, pero voy a volver a tocar en el próximo verano en el Stade de France. Si querés venir, estás más que invitada y tengo un disco vinilo para vos también”, expresó el británico. Pero el sueño de la mamá de Thiago, Mateo y Ciro se cumplió.

Roccuzzo se mostró feliz durante el recital del autor de "Perfect". Instagram: @antonellaroccuzzo

Antonella asistió este sábado al recital que el cantante celebró en París y compartió fotos en su cuenta de Instagram con su pase VIP. Roccuzzo vestía un jean blanco rasgado a la altura de las rodillas y un top naranja, acompañado de un bolso a conjunto con el pantalón.

“¡Finalmente lo conociste!”, señaló uno de los seguidores de Roccuzzo.

El look de las famosas y el detalle que llamó la atención

Antonella compartió una foto a través de Instagram en la que aparece con el autor de “Perfect”, en la que también aparecen el futbolista español Cesc Fábregas, su esposa Daniella Semaan y una de sus hijas en común, María Taktouk.

Las tres figuras femeninas eligieron para su vestimenta colores y looks muy similares, a tono con las tendencias del verano europeo. Así, el naranja, combinado con blanco y negro, predominan en sus atuendos. A su vez, Semaan y Roccuzzo coincidieron con los jeans rotos, que le aportaron un toque descontracturado a sus outfits.

Antonella y Sheeran junto a Cesc Fábregas, Daniella Semaan y una de sus hijas en común, María Taktouk. Instagram: @antonellaroccuzzo

Por su parte, Taktouk optó por un pantalón de jogging naranja y un top negro, en sintonía con su madre, que prefirió combinarlo con un jean.

El reencuentro

Antonella y Messi se reencontraron en París luego de un período de distancia por el viaje del jugador a Japón por la pretemporada del Paris Saint-Germain (PSG) y compartieron el romántico momento con sus seguidores de las redes sociales.

“Con él”, escribió Roccuzzo, junto a la foto con su esposo a la entrada del hotel Four Seasons George V París. Como siempre, la influencer marca tendencia y se dejó ver con un elegante vestido fucsia y unas sandalias de taco blancas. El futbolista optó por un traje con camisa y unas zapatillas blancas. La publicación obtuvo más de 800 mil likes.

Antonela Roccuzzo

Además, la pareja dio a conocer la habitación en la que se alojó en el prestigiado hotel. A través de un recorrido filmado, Antonella mostró el cuarto, ambientado con piezas de arte y antigüedades, con una excepcional vista a la Torre Eiffel y a la ciudad parisina. La decoración con un camino de velas para la llegada de la pareja tampoco pasó desapercibida.