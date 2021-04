Coronavirus: el drama de la conductora de TV cuyo marido pasó un año internado

La pandemia de coronavirus irrumpió en el mundo en marzo de 2020 y fue un golpe terrible para todo el planeta. En aquellos días, el virus afectó principalmente a Europa, donde ocasionó estragos en países como Italia, España y Reino Unido y llegó a contagiar incluso al príncipe Carlos.

Al conocerse la noticia del caso de Covid positivo en la realeza británica, todas las personas que habían estado en contacto estrecho con el hijo de la reina Isabel II entraron en estado de alarma. Una de ellas había sido Kate Garraway, la conductora del clásico ciclo británico de televisión Good Morning Britain.

Garraway reveló que su casa fue equipada con un sistema de alarma en caso de que su esposo necesite atención urgente ITV

El 11 de marzo, algunos días antes de conocerse la infección del príncipe Carlos, Garraway había hablado con él durante la entrega de los premios Prince’s Trust. “Alrededor del 29 de marzo, llegué a casa y vi a mi marido en muy mal estado. Le dije: ‘Dios, Derek, te ves enfermo’”, contó la periodista sobre los días en que comenzó su peor pesadilla.

“Manifestó que tenía dolor de cabeza, entumecimiento en la mano derecha y que le costaba respirar. Llamé al doctor Hilary Robert Jones, que habló con Derek, y después pidió hablar conmigo nuevamente”. El médico fue contundente con Garraway. “Creo que necesitás llamar a una ambulancia”, le dijo.

Derek, de 52 años, fue ingresado en el hospital el 30 de marzo con niveles muy bajos de oxígeno y permaneció inconsciente, internado en cuidados intensivos. Mientras tanto, la periodista y los dos hijos de la familia permanecieron aislados en su casa y transitaron la enfermedad con síntomas leves.

“Esta no será la última vez que me vas a ver”

Garraway indicó que, cuando lo subieron a la ambulancia, su esposo le dijo: “Esta no es la última vez que me vas a ver. No lo es”. Aunque para ella esa frase revelaba el miedo que tenía. “Él nunca habría dicho eso si al menos una pequeña parte de él no se hubiera preguntado si iba a morir”, recordó.

Garraway tuvo que adaptar su casa para que sea más accesible para su esposo ITV

Las noticias que llegaban desde el hospital eran dramáticas. “Derek permanece en cuidados intensivos y todavía está muy enfermo. Me temo que sigue siendo un momento insoportablemente preocupante”, contó la periodista, quien debió hacerse cargo de la familia y abandonar su trabajo en la televisión.

El cuerpo del paciente fue “totalmente afectado” por la enfermedad, lo que significó que estaba en sus pulmones, corazón, riñones, hígado y páncreas.

Durante la montaña rusa de aquellos días, Garraway no tuvo descanso y tampoco pudo parar de sufrir por la dramática situación de su esposo. “Sus mensajes se volvieron cada vez más desesperados. Fue desgarrador leerlos”, confesó.

Al ser consultada por los medios sobre la salud de su marido, Kate relató: “Me temo que todavía se encuentra en una condición profundamente crítica, pero todavía está aquí, lo que significa que hay esperanza”.

El estado de Derek sigue siendo crítico y no se sabe exactamente si podrá volver a ser el mismo ITV

Con algunos problemas económicos, sumados al apoyo psicológico que debió darle a sus hijos, la periodista se sostuvo en medio de una incertidumbre total. “El viaje para mí y mi familia parece estar lejos de terminar, ya que cada día mi corazón se hunde mientras aprendo formas nuevas y devastadoras en las que este virus tiene más batallas para que Derek pelee”, manifestó en aquel momento.

En junio, la conductora informó que su marido ya no tenía presencia de coronavirus en su cuerpo, pero todavía debía reponerse del daño que el Covid había causado en sus órganos vitales.

Cuatro meses después de que Derek fuera internado, finalmente despertó del coma. Sin embargo su estado era todavía extremadamente grave y ni siquiera pudo abrir los ojos. Garraway afirmó que la recuperación podría demandar “años”.

Para septiembre, Derek ya se había convertido en el paciente de Covid con la recuperación más larga del mundo. En ese contexto la conductora anunció que volvería a la radio para que su esposo pudiera escuchar su voz en el hospital.

“Dolor”

En una videollamada Garraway se emocionó al escuchar a su marido hablar por primera vez en siete meses. ¿Cuál fue la palabra que dijo? “Dolor”, qué otra podía ser...

En junio, la conductora informó que su marido ya no tenía presencia de coronavirus en su cuerpo, pero todavía debía reponerse del daño que el Covid había causado en sus órganos vitales ITV

Mientras tanto, la familia peleó contra los dramas que surgieron: deudas, problemas hogareños como la rotura de una heladera o la inundación de la casa que solo agravaron el drama. También les tocó sufrir el robo de su auto.

En el hospital la lucha continuaba, Derek entró y salió del coma. Y agotado, lanzó una frase letal en una llamada telefónica con su mujer: “Te quiero en el funeral”.

El frío, la época navideña, el cansancio del confinamiento y el dolor por una lucha que no daba respiro, tuvieron una pausa en los últimos días de diciembre cuando Garraway y sus hijos Darcey (15) y Billy (11) pudieron visitar a Derek en el hospital.

Finalmente, en abril, después de más 373 días en el hospital, Derek pudo regresar a casa. “Es una situación única, por lo que (los médicos) están buscando soluciones únicas”, dijo la presentadora, quien describió este año transcurrido cómo la experiencia más dura de su vida.

Derek fue ingresado en el hospital el 30 de marzo con muy bajos niveles de oxígeno ITV

Sin embargo, el estado de Derek sigue siendo crítico y no se sabe exactamente si podrá volver a ser el mismo. “No ha recuperado el habla y sigue gravemente enfermo. Los médicos dicen que fue el paciente más grave que sobrevivió al virus”, afirmó la periodista.

Para poder recibirlo en su hogar, Garraway tuvo que adaptar su casa para que sea más accesible para su esposo, que no puede moverse ni hablar por sí solo y aún necesita estar en una camilla o en una silla de ruedas.

Instaló una rampa fuera de su vivienda, además de convertir el garaje en un cuarto preparado especialmente para tratarlo. Ahora, se cree que enfrenta facturas médicas que le cuestan decenas de miles de libras y, es por eso, que debió ser asistida por sus amigos.

Derek trabajará con fisioterapeutas y logopedas como parte de su recuperación. Garraway también reveló que su casa fue equipada con un sistema de alarma en caso de que su esposo necesite atención urgente. “Él puede presionar un botón con su mano derecha si nos necesita. Esperamos que esto sea algo definitivo y que no tenga que volver al hospital”, dijo.

Futuro difícil de pronosticar

El doctor Ron Daniels, intensivista del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés), explicó en una entrevista a Daily Mail, qué fue lo que sucedió con este caso y cuáles son los motivos por los que su recuperación es tan compleja.

Derek permanece en cuidados intensivos y todavía está muy enfermo ITV

“Es un poco como tener un yeso después de romperse la pierna, cuando se desprende seis semanas después, la pierna está desgastada, está mucho más delgada y tenés que someterte a un fisioterapeuta para recuperar la fuerza” dijo Daniels.

“Ha estado atrapado en una cama de hospital con una enfermedad grave, sin hacer ejercicio nunca. Habrá perdido una cantidad significativa de masa muscular como resultado de la descomposición de su cuerpo”, aseguró el médico.

Sobre la incapacidad de Derek para hablar, Daniels afirmó que el costo cognitivo de estar en coma durante cuatro meses, así como el daño cerebral causado por la enfermedad en sí, podrían estar contribuyendo al cuadro clínico.

“Además del fallo cognitivo y las consecuencias de estar tanto tiempo en coma, tendrán un daño subyacente por el Covid, incluido al daño a las fibras nerviosas. Por estas razones, su capacidad de hablar podría tardar mucho tiempo en recuperarse y es posible que su función cognitiva no se resuelva por completo”, concluyó.

LA NACION