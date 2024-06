Coty Romero confirmó su relación con Nacho Castañares: los detalles del romance

Escuchar

Hace un tiempo, los exparticipantes de Gran Hermano 2022 (Telefe) Coty Romero y Nacho Castañares fueron vistos juntos en una fiesta y capturados dándose un beso. Desde entonces, los jóvenes, que simulaba ser amigos, trataron de evitar los rumores que señalaban un romance entre ellos.

Coty Romero confirmó su relación con Nacho Castañares

Pero, recientemente, los influencers decidieron no ocultarse más. Primero compartieron una foto juntos en un ascensor. Después, llegó la confirmación en vivo, cuando durante la noche de este jueves, la jugadora, que también ingresó a la casa más famosa del país en esta edición, habló sobre su vínculo con el exnovio de Lucila ‘La Tora’ Villar.

Coty habló en LAM (América TV) y aseguró que son amigos, pero que “se están conociendo”. “Está bueno conocerse, además ya pasó mucho tiempo de Gran Hermano. No hay noviazgo. Somos amigos que nos estamos conociendo”, afirmó, confirmando que algo pasa entre ambos.

Además, la modelo aclaró: “No importa mucho lo que puedan llegar a decir. Mostramos porque sabemos qué es lo que está sucediendo. Estamos solteros y pasamos por muchos momentos”.

En la misma línea, los panelistas del programa de espectáculos le consultaron sobre su relación con quien fue novia de Nacho, y fue tajante a la hora de responder: “No me invitó a su cumpleaños. Si bien la consideraba una amiga, uno no elige qué sentir”. Además, comentó que a ese evento la “invitó otra persona” y que había gente “que no le caía bien”.

Tanto Constanza como el exparticipante estuvieron de novios con otros dos hermanitos de su edición de Gran Hermano. Aquellos vínculos, que empezaron dentro de la casa, continuaron algunos meses en el exterior, pero finalmente terminaron.

En cuanto a Nacho, quien estaba en pareja con La Tora, confirmó en octubre del año pasado su separación por medio de un mensaje en sus redes sociales: “A raíz de muchas preguntas, especulaciones y dichos, les queremos decir que con Lu decidimos no estar más juntos, no paso nada y realmente el amor de uno por el otro está intacto”. Ambos indicaron que continuarían con una excelente relación por lo laboral y el cariño que se tienen.

Lucila Villar "La Tora" y Nacho Castañares en la inauguración del Mc Donald's de Rosario.

Poco tiempo después, Lucila anunció su romance con BM, un cantante de RKT con quien no estuvo por mucho tiempo. Al mismo momento, Nacho comenzó a ser relacionado con Coty, quien se había separado de Alexis, ‘El Conejo’ Quiroga.

Cone y Coty en su viaje a México (Foto Instagram @alexis_quirogaaa)

Aunque todavía no se sabe cómo continuará este nuevo romance, cabe mencionar que esta no es la primera vez que a Coty es vinculada con un exhermanito. Hace algún tiempo, la correntina aseguró que había intercambiado algunos besos con Marcos, el último campeón del reality. Aquella revelación generó algunas polémicas, sobre todo cuando se enteró Julieta Poggio, quien mantuvo un romance con el salteño en el pasado.

