La desgarradora carta de la hermana de Liam Payne a seis meses de la muerte del cantante: “Vivir sin vos es imposible”

La muerte de Liam Payne generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. El músico británico, conocido por integrar el grupo One Direction, murió el miércoles 16 de octubre de 2024 a los 31 años tras caer del tercer piso del hotel en el que se hospedaba en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que siguió fue una intensa investigación policial y finalmente, el 20 de noviembre, sus familiares y amigos más íntimos se reunieron en una iglesia de su ciudad natal, Wolverhampton, en el Reino Unido, para darle el último adiós. Este miércoles 16 de abril se cumplieron seis meses de su trágico fallecimiento y su hermana Ruth Gibbins publicó una desgarradora carta para recordarlo.

La desgarradora carta que publicó la hermana de Liam Payne a seis meses de la muerte del cantante (Foto: Instagram @roo0990)

“Seis meses, ¿medio año sin vos? Mi cabeza sigue pidiendo a gritos por vos. Cada mañana, al despertarme, siento como si me hundiera bajo el agua, jadeando por un aire que nunca llega para aliviarme”, fueron las primeras palabras que escribió Ruth. “Vivir sin vos es imposible, así que por ahora, existo. Estoy aprendiendo a reír o sonreír cuando es necesario, pero amigo, es agotador cuando lo único que quiero es hablar con vos”, continuó.

“En los pocos momentos que me permito sentir amor y no solo pérdida, puedo sonreír de verdad al recordarnos, como el año pasado, cuando nos reíamos intentando hacer algo que habíamos visto en YouTube. Pero los recuerdos siempre están teñidos de tristeza por lo injusto que es no poder crear nuevos”, expresó la hermana de Liam Payne.

Ruth acompañó su mensaje con una foto de ella y su hermano Liam (Foto: Instagram @roo0990)

En este sentido, la joven dejó entrever la fuerte conexión que siente con su hermano. “A veces pudo escucharte riéndote de mí, caminando como Whoopi Goldberg en Ghost, buscándote dondequiera que voy. Sin embargo, te veo, siempre estás apareciendo de diferentes maneras para ayudarme a volver al buen camino. No puedo procesar lo que pasó y cómo terminó. Sabés que nunca voy a dejar de hacer todo lo que pueda por vos“, sostuvo. “Te extraño en voz alta, en silencio y en cada instante. Te amo mucho más de lo que mis palabras o mis lágrimas son capaces de expresar, pero sé que lo sabés. Por ahora, te veré en mis sueños”, sentenció Ruth y acompañó sus palabras con una foto de ella y Liam durante su adolescencia.

Tras la muerte del músico, su hermana prometió que iban a cuidar de Bear, el único hijo del ex One Direction (Foto: Instagram @roo0990)

Los hermanos eran extremadamente unidos y de hecho Ruth fue una de las integrantes de su familia que primero se pronunció sobre su muerte. En un extenso mensaje que publicó en Instagram el 19 de octubre de 2024, tres días después de que el músico cayera del tercer piso de un hotel en el barrio porteño de Palermo, la joven lo describió como su “mejor amigo” y la persona que siempre le sacaba una sonrisa. “Lamento no haber podido salvarte. Por última vez necesito que sepas que estoy acá si necesitás algo. Manejaría hasta el fin del universo para traerte de vuelta”, escribió en aquel momento y a su vez, le hizo una promesa a su hermano que conmovió profundamente a sus fanáticos.

“Vamos a cuidar de Bear y él siempre va a saber lo increíble que es su padre y lo mucho que lo idolatrás”, expresó Ruth. Bear, de siete años, es el único hijo de Liam Payne, a quien tuvo con su expareja, la cantante británica Cheryl Ann Tweedy, conocida públicamente como Cheryl Cole.