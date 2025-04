L-Gante sorprendió al revelar qué carrera universitaria quiere estudiar: “Es suficiente”

A pocos días de celebrar su cumpleaños número 25, Elián Ángel Valenzuela, o L-Gante, como se lo conoce públicamente, vive un momento muy pleno tanto en su vida laboral como personal. Continúa enfocado en su música, siempre con proyectos en puerta, está abocado a la crianza de su hija de cuatro años, Jamaica, fruto de su relación con Tamara Báez y, a pesar de las especulaciones y rumores de crisis, se muestra junto a Wanda Nara y muy enamorado de ella. Asimismo, tiene en mente algunos planes que no están íntegramente relacionados con la música. En una reciente entrevista reveló que tiene intenciones de terminar el colegio secundario para estudiar una carrera universitaria.

El referente de la Cumbia 420 volvió a tener un mano a mano con Julio Leiva después de cinco años. El músico pasó por El buscador (Hispa) y rememoraron la charla que tuvieron en el pasado, en la que Elián afirmó que, en un futuro, apostaba por “estudiar y aprender” todo lo que le interesara. En cuanto a cómo estaba hoy con respecto a ese objetivo, señaló: “Tendría que iniciar justo en este momento, en estos días, esta semana. Ya a fin del año pasado lo tenía muy en claro y recalcaba eso”.

L-Gante pasó por El buscador (Hispa) y tuvo un mano a mano con Julio Leiva (Foto: captura de video)

Al ser consultado por lo que le gustaría hacer, L-Gante sostuvo: “Primero que nada terminar la escuela, tener el secundario completo. Luego apuntarme a una carrera, me interesaba Derecho y hay algunas más”. A su vez, señaló que le gustaría aprender otros idiomas.

“¿Te ves como abogado?“, quiso saber Leiva. Valenzuela aseguró que sí y que le gustaría “tener la capacidad y la profesión”. “Quizás ejercerla en algún momento, pero con adquirir conocimientos y saber es suficiente”, aseveró.

L-Gante habló de su relación con Wanda Nara

Por otro lado, hacia el final de la entrevista, el músico habló de su relación con Wanda Nara y reconoció que no se siente muy cómodo con que todos los días se hable públicamente de su noviazgo. Reveló que no son una pareja que se pelea y en este sentido sostuvo: “Yo quizás estoy todos los días, dos semanas con ella y capaz una semana no aparezco y ahí es donde los medios dicen ‘L-Gante no apareció por una semana, se fue de gira’ y nada que ver. Capaz que me fui al campo, apagué el celular, estuve con mi hija, con mis amigos. Y después aparezco de la nada y no existió nunca ni una pelea, ni una infidelidad, ni nada”.

L-Gante habló de su relación con Wanda Nara y sostuvo: "Cualquiera que nos quiera hacer pelear o separar, no nos va a afectar”

“Pero como es una relación de exposición, si me vuelve un poco loco tener a Yanina Latorre hablando bolu***es todo el tiempo. Pero, tampoco le voy a decir nada, tengo una habilidad para dejar mal a la gente como esa, pero la respeto porque es una persona grande. Y que hable lo que quiera. Si su trabajo es ser víbora, que le vaya bien”, lanzó el músico. “Yo puedo ir ahora a la casa de Wanda y si no está ella me atiende la mamá [Nora Colosimo], tomamos mate y después me voy. Seamos novios o no, el contacto siempre va a estar porque tenemos esa forma de ser, somos maduros en ese sentido. Cualquiera que nos quiera hacer pelear o separar o distanciar, o lo que sea, no nos va a afectar”, sentenció L-Gante.