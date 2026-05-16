Charly García fue a ver al Ballet del Teatro Colón: los recuerdos con Julio Bocca

Esta noche Charly García y Julio Bocca compartieron la funcion del Programa Mixto que está presentando el Ballet Estable del Teatro Colón. Acompañado por la reconcida artista Renata Schussheim, amiga de ambos, el músico disfrutó de las obras que integran el espectáculo, especialmente La consagracion de la primavera, con coreografia de Oscar Araiz. El encuentro se produjo en el Palco Bajo 11.

Julio Bocca, Charly Garcia y Renata Schussheim, en un palco bajo del Teatro Colón

Al finalizar la función, y luego de la ovación del público, Charly quiso ir a saludar a la compañía que dirige Bocca, detrás del escenario. De modo que la tradicional foto en backstage de este viernes por la noche tiene a la figura más emblemática del rock nacional en el centro del cuadro.

El Ballet Estable, después de la función, recibió detrás de escena a Charly García (en el centro) para una foto

“Me genera recuerdos de una época icónica”, dice Bocca, un rato más tarde, todavía subido a un flashback en varias direcciones. La visita del músico también devuelve al bailarín al escenario del Luna Park y a la cancha de River, donde interpretó los temas de Charly. Con un traje rojo y zapatillas blancas, Bocca se deperzaba en el inicio de Boccarock Nacional, justamente, con “La grasa de las capitales”, y luego entre otros temas volvía a García en “Rasguña las piedras”, “El fantasma de Canterville” y “Los dinosaurios”.

El Programa Mixto del Ballet Estable está compuesto por Aftermath, del coreógrafo argentino radicado en Alemania Demis Volpi, Come in de la candiense Aszure Barton, y La consagración de la primavera, de Oscar Araiz. Seguirá presentándose este sábado, a las 20, y el domingo 17, de las 17, función que contará con la bailarina invitada Antonella Zanutto, integrante del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín.