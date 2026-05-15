Yanina Latorre dio el batacazo en América y Guido Kaczka le subió la temperatura a eltrece

La televisión abierta batalla por conservar la escasa audiencia que hay con los pocos elementos que tiene. Con una estructura de panel y tertulia, donde en todos los programas se debaten los mismos temas, la diferencia la marcan hoy quienes manejan la información y gozan del visto bueno del público. Un buen ejemplo de esto es el matrimonio televisivo entre Ángel de Brito y Yanina Latorre que le dio buenos resultados a LAM durante estos últimos diez años. Desde esta temporada, Sálvese quien pueda, el ciclo de la expanelista no sólo es uno de los más vistos del canal sino que varias veces se impuso como el programa de mayor audiencia de América TV.

Este jueves, con un promedio de 3,7 puntos, SQP se consagró como lo más visto del canal de la calle Fitz Roy, con la cifra más alta del año, y por una décima le ganó a LAM. No es la primera vez que logra estas marcas, el 18 de marzo de este año alcanzó los 3,5 puntos de rating en su primer aniversario y fue nuevamente lo más visto de América. Ya son nueve las veces que logra este objetivo codiciado por todos.

De Brito fue quien eligió a Latorre cuando debutaron en la pantalla de eltrece para que fuera una de sus panelistas y con el correr del tiempo, ella se convirtió en la estrella del ciclo de panel. También fue Ángel el que la empujó a tener un programa propio y así nació Sálvese quien pueda. El tándem de estos dos programas, producidos por Mandarina Contenidos, es una pieza clave para que América TV le gane el prime time a su principal competidor. La flamante conductora fue forjando un estilo a base de una personalidad explosiva y buena información, combo que le valió para instalarse como una de las pocas en su rubro que marca la diferencia. En tiempos donde todos repiten lo mismo, ella supo leer lo que el público estaba buscando.

Además, logra enfrentar a la competencia, la segunda edición de Telenueve siempre obtiene buenos números, de hecho, ayer con 3,2 puntos fue lo más visto de su canal. También fue una buena noche para BTV, el resumen del día que presenta Beto Casella, que cosechó los famosos 2 puntos que le piden de piso y se ubicó tercero en la franja, detrás quedó Bienvenidos a ganar con 1,2 puntos. Por su parte, Bendita alcanzó los 2,1 puntos y quedó cuarto.

Los buenos números de Guido

Otro que viene cosechando muy buenos números es Guido Kaczka. Este viernes termina la primera etapa del programa y el público responde a la propuesta de un ciclo para toda la familia que no tiene golpes bajos y busca iluminar el talento de los artistas ignotos. Es mi sueño midió 7,3 puntos, una de las mediciones más altas desde su estreno y marcó un punto por encima del promedio general del ciclo.

Más de 200 participantes de todo el país se presentaron ante el jurado, que los evaluó según sus actuaciones. El voto de cada uno desbloquea un escalón, por lo que aquellos participantes que consigan los positivos suficientes accederán al “Palco del Ópera”.

Desde el lunes, Abel Pintos, La Mona Jiménez, Joaquín Levinton y Jimena Barón nuevamente tendrán las palancas de las que deberán tirar para dar su voto positivo y así los participantes conseguirán el verde perfecto, pasaporte para llegar al teatro. Anoche se vivió un momento emocionante cuando Carlos Baute, en reemplazo del ídolo cordobés, terminó abrazando a Bárbara Galindo, una joven venezolana, que se presentó para interpretar “Torn” de Natalie Imbruglia y quedó eliminada. Por su parte, Pasapalabra lideró esa franja con 8,9 puntos.

Gran Hermano sigue con cambios

El reality de Telefe viene implementando cambios constantes. Luego de la salida de Grecia Colmenares y Lolo Poggio por la placa planta, varios participantes quedaron en la cuerda floja de cara a una nueva eliminación que será el próximo domingo. Danelik Star, Tamara Paganini, Eduardo, Juanicar, Zunino y Luana Fernández fueron parte de una tensa cena de nominados, a la que se sumó Cinzia Francischiello por decisión del “Big” al haber quebrantado las normas del juego. Desde que volvió a la casa, la participante venezolana rompió una de las reglas básicas del reality: dio información clave sobre el afuera.

“Todos ustedes saben que el aislamiento es una condición esencial de este juego, ¿verdad?”, comenzó el “Big”. “La incomunicación con el mundo exterior tiene como fin que lo que sucede puertas adentro no tenga ese riesgo de ser contaminado. Cinzia, desde tu vuelta a la casa te he llamado la atención en más de una oportunidad. Puedo comprender algún tipo de distracción. Pero si esta conducta se repite, a pesar de las reiteradas advertencias, ya dejan de ser meros descuidos o distracciones. Y eso no lo puedo permitir”, le advirtió. Entre otras cosas, la joven le dio a entender de manera elíptica a Danelik que tenía que bajar el perfil para evitar el hate que tenía afuera.

Gran Hermano se consagró como lo más visto del día con un promedio de 11,9 puntos en la primera parte y 9,5 en la segunda. Desde el próximo miércoles todo volverá a empezar porque será el día en el que ingresen varios exparticipantes y algunos nuevos por el beneficio del repechaje.

eltrece repunta

En cuanto a eltrece, logró estabilizar sus números por encima de los 5 puntos con el combo de ¡Ahora caigo! que cosechó 5,6 puntos, el ciclo de Kaczka, Telenoche con 5,7 y Otro día perdido con 5,1. Y si bien no le alcanza para superar al canal líder, mejoró mucho la performance en comparación con sus ratings de principio de año. Mario Pergolini tuvo una charla muy sentida con el actor Roly Serrano quien dio detalles del peor momento de su vida.

Además, cabe destacar la performance de Es mi sueño, que fue lo más visto del canal que comanda Adrián Suar, que en este tramo final de la primera parte creció mucho en materia de rating con marcas superiores a los 9 puntos.