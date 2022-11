De la pobreza al lujo: famosos de Hollywood que vivieron en la miseria

escuchar

De la miseria a las mansiones excéntricas, los autos lujosos, las joyas de diseñador, la comida afrodisíaca y los objetos extravagantes que, en muchas ocasiones, solo el dinero puede comprar, hace falta tan solo un salto a la fama.

Majestuosas, imperturbables y, aparentemente, inmunes a las situaciones que amenazan con quebrar la estabilidad financiera de cualquier ser humano promedio, muchas de las celebridades parecen navegar en la abundancia económica.

Sin embargo, tanto en la fama como en la vida, no todo es color de rosa: el pasado, en ocasiones, se encuentra repleto de carencias que algunas estrellas no quisieran recordar. Son innumerables los famosos que llevan un desconocido y, para algunos, inverosímil pasado en el que los altibajos económicos, las carencias afectivas y los problemas con sustancias psicoactivas se erigen como los principales protagonistas.

Leonardo DiCaprio

El actor, productor de cine y ambientalista estadounidense es, quizás, una de las celebridades más adineradas y reconocidas de Hollywood -no en vano ha estado ocho veces en la lista de los actores mejor pagados del año-. De acuerdo con la lista de Forbes sobre las celebridades que más ganaron dinero en 2015, DiCaprio ocupó el puesto 89, con 29 millones de dólares.

Leonardo DiCaprio Captura

Esa nada despreciable suma de dinero lo hizo merecedor del título de uno de los actores mejor pagados. Con un premio Oscar a sus espaldas y varios galardones internacionales acumulados en su prontuario profesional, nadie se imaginaría que el recordado ‘Jack’ de Titanic tuviese una infancia desafortunada, pero, para desgracia de DiCaprio, así fue.

Cuando tenía tan solo un año de edad, sus padres, Irmelin y George DiCaprio, se divorciaron, por lo que quedó bajo el cuidado de su madre. Según contó en una entrevista para el periódico estadounidense, su niñez resultó, en numerosas ocasiones, muy peligrosa: “Mi madre y yo vivimos entre Hollywood y Western, una esquina llena de prostitutas. Era aterrorizante. Recuerdo que tenía cinco años, cuando un tipo con un impermeable, unas agujas y crack me arrinconó”.

Aunque se conocen pocos detalles de su “tumultuosa” infancia -como ha sido catalogada por los medios internacionales-, lo cierto es que el protagonista de Érase una vez en Hollywood nunca sucumbió a las sustancias psicoactivas; mientras que, en su escrupuloso camino, la actuación se presentó como un oportuno salvavidas.

”Nunca tomé drogas, porque a mis tres años vi gente drogándose. Por eso, cuando llegué a Hollywood, para mí era como un paseo en el parque. Iba a fiestas donde estaba la tentación. La industria es muy volátil y los artistas siempre están buscando pertenecer”, contó en la entrevista mencionada anteriormente. Y agregó que: “Le pedí a mi mamá que me empezara a llevar a clases de actuación. Ese fue el quiebre en mi vida, esa motivación que me despertó en el momento justo”

Sarah Jessica Parker

La actriz y productora de cine, teatro y televisión estadounidense Sarah Jessica Parker saltó a la fama por interpretar a la icónica Carrie Bradshaw en la serie televisiva Sex and the City con la que, entre otras cosas, ganó cuatro Globos de Oro y dos Emmy.

Sarah Jessica Parker The Grosby Group

Multifacética, glamorosa y despampanantemente talentosa, Sarah Jessica Parker bien podría haberse ganado el reconocimiento al esfuerzo para salir adelante por mérito propio. Si bien, durante más de dos décadas de trayectoria artística, la actriz ha ido amasando gran fama y fortuna -según la revista estadounidense GQ su fortuna asciende a los 150 millones de dólares, esto no siempre fue así.

Detrás de esa impecable carrera actoral se esconde un pasado eclipsado por la separación de sus padres y, por supuesto, la pobreza, que no tardó en tocar a las puertas de su vida y la de sus siete hermanos.

“Me acuerdo de ser pobre. No había manera de esconderlo. A veces no teníamos electricidad. A veces no podíamos festejar la Navidad, o los cumpleaños; o llegaban los cobradores, o la misma compañía de teléfono llamaba para avisar que nos iban a cortar la línea. Y teníamos edad suficiente para atender las llamadas, o ver las reacciones de mi madre, o a mis padres haciendo malabares con la plata”, le contó tiempo atrás Parker a The New York Times.

Incluso llegó a beneficiarse de los tickets que brindaba el estado para comer gratis en el comedor de su escuela. “Sabía que yo era diferente de los chicos que pagaban por su almuerzo o lo traían de su casa. Era un estigma”, contó al periódico mencionado anteriormente después de afirmar que ella era la única niña que recibía los bonos en su curso.

Johnny Depp

El nombre del actor de la saga de Piratas del Caribe estuvo en la mira de los medios nacionales e internacionales durante los últimos meses. ¿La razón? Un controvertido juicio de difamación que Deep libró contra su expareja, la también actriz, Amber Heard.

En esta disputa judicial -que comenzó el 11 de abril y finalizó el 1 de junio del 2022- no solo se conocieron detalles perturbadores de la vida íntima de la pareja, sino que también salieron a la luz algunos secretos oscuros de la infancia del productor de cine estadounidense.

Se logró conocer, por ejemplo, que su madre -Betty Sue Palmer- era “bastante violenta y cruel con él”. Tanto así que, ante la menor oportunidad, no dudaba en usar “un zapato de tacón alto o un teléfono o lo que sea que tuviese a la mano” para arremeter contra él y sus hermanos, de acuerdo con las declaraciones dadas por el actor en el estrado.

El actor Johnny Depp

Su situación económica tampoco era la mejor: “En su infancia, la familia del actor era tan pobre, que vivieron en un cuarto de motel por casi un año. Se mudaron más de veinte veces debido a la falta de recursos”, advirtió el portal Guioteca.

Forbes indicó que, para 2016, la fortuna de Depp alcanzaba los 48 millones de dólares, mientras que, a partir de 2017, salió del registro de las 100 celebridades más ricas. Aun así, su mánager dijo durante el juicio que el actor ganó US$ 10 millones por Murder on the Orient Express (2017), US$ 8 millones -equivalentes a 38 mil millones de pesos- por City of Líes (2018) y US$ 13,5 millones por Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald.

