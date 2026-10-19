De qué murió la actriz Marcela Ortiz

El fallecimiento de Marcela Ortiz a los 61 años sacude al mundo del espectáculo. La exmodelo murió el pasado fin de semana tras un accidente automovilístico en el partido de Tigre. Según los reportes iniciales, la actriz perdió el control de su vehículo, que terminó en una zanja. Pese a la asistencia inmediata del personal médico y los bomberos, los intentos de reanimación fracasaron. Los equipos de emergencia aplicaron maniobras de RCP, usaron desfibriladores y suministraron adrenalina, sin respuesta favorable de la víctima.

La muerte de Ortiz despierta interrogantes en el ámbito mediático debido a la mecánica del incidente. Luis Ventura, en el programa Primicias Ya (América TV), calificó el hecho como “una muerte dudosa” por la falta de explicaciones sobre el despiste. Algunas versiones sugieren un posible paro cardíaco previo al choque. La justicia mantiene abierta la investigación para determinar los motivos concretos del fallecimiento mientras los peritos analizan la escena.

Los detalles sobre la muerte de Marcela Ortiz

La familia de la actriz mostró una resistencia inicial ante la difusión pública del hecho. Según relató Marcela Coronel al aire, el entorno cercano pidió reserva sobre el caso debido a que la mujer cosechaba un perfil bajo. La hija de la actriz, Shelsian, confirmó el fallecimiento mediante su cuenta de Instagram con un mensaje emotivo: “Mami, te me fuiste. Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo por acá. Solo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que merecés”. Además, pidió paciencia a la prensa mientras atraviesa el duelo personal.

Shelsian confirmó la muerte de su madre Marcela Ortiz y le dedicó una carta Captura Instagram (@sheelortiz)

La trayectoria de Ortiz marcó una época en la televisión argentina de los años noventa. La exmodelo integró la troupe de las chicas de Alberto Olmedo y consolidó una carrera como referente en el sector de la perfumería y las joyerías. Su vida privada ocupó portadas de revistas tras su casamiento con Raúl Taibo en 1993, enlace que contó con una transmisión exclusiva de Canal 9 bajo la gestión de Alejandro Romay. La relación finalizó luego en un conflicto legal prolongado.

En 2008, Ortiz visitó a Chiche Gelblung para denunciar violencia de género Captura TV

Posteriormente, la actriz contrajo matrimonio con Sammy Saúl, sobrino de Romay, con quien tuvo a su única hija. Sus vínculos sentimentales, que incluyeron su paso por el entorno de Guillermo Coppola durante el auge de Diego Maradona, la situaron en cruces frecuentes con figuras como Amalia “Yuyito” González y María Fernanda Callejón.

La vida de Ortiz también contuvo capítulos de extrema dureza. En diversas entrevistas, la actriz relató episodios de violencia de género, entre ellos una agresión con arma blanca por parte de una expareja. La artista afirmó en varias ocasiones que su hija resultó su mayor sostén en momentos de vulnerabilidad emocional. Antes de este desenlace, Ortiz visitó los parques temáticos de Orlando junto a Shelsian.

Marcela Ortiz viajó a Estados Unidos junto a su hija Shelsian en 2025 Instagram (@sheelortiz)

Su partida representa el cierre de un ciclo para una generación que recuerda su rostro en el paisaje cotidiano de la pantalla local. El ámbito mediático la recuerda como una mujer con conocimiento profundo de los secretos de la industria, siempre firme frente a los conflictos. La justicia despejará las dudas pendientes sobre el accidente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA