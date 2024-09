Escuchar

Este martes por la tarde, la Asociación Argentina de Actores y Actrices dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de Carmen Selva Giorno, más conocida en el ambiente artístico como Selva Alemán. A través de un comunicado, la asociación envió sus condolencias a los familiares de la actriz de teatro, cine y televisión, que tenía 80 años.

“Con profundo pesar informamos el fallecimiento de la querida actriz Selva Alemán. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su compañero de vida, Arturo Puig, y a todos sus seres queridos en este difícil momento, recordándola con el respeto que supo ganarse a lo largo de su extensa trayectoria artística en teatro, cine y TV”, señalaron desde la asociación de actores.

Selva Alemán tenía 80 años Santiago Filipuzzi - LA NACION

“Su nombre real era Carmen Selva Giorno, nació el 30 de abril de 1944, hija de la recordada actriz Carmen Vallejo. Su deceso se produjo el 3 de septiembre de 2024″, contaron el comunicado y luego añadieron: “Inició su carrera en el teatro a una edad temprana y rápidamente se convirtió en una de las figuras más destacadas de la escena artística argentina, llevando adelante una trayectoria de más de seis décadas, con múltiples reconocimientos”.

¿De qué murió Selva Alemán?

Según informó la periodista de espectáculos Pilar Smith, quien dialogó con Arturo Puig minutos después de que se conociera la triste noticia, la actriz murió de un infarto.

“Selva Alemán falleció de un infarto. Hablé con Arturo Puig”, indicó la comunicadora en su cuenta personal de X y en otro mensaje aclaró que el actor “está destruido”.

Pilar Smith contó de qué murió Selva Alemán (Captura/X: @pilarsmith)

Más tarde, en su columna en Telefe Noticias, Smith contó: “Lo llamé a su marido que estaba llorando. Mucho no podía hablar. Me confirmó que fue un infarto en su casa de manera totalmente inesperada”. Además, en el noticiero confirmaron que la actriz no padecía ningún problema de salud en el último tiempo.

Selva y Arturo estuvieron juntos en la entrega de Premios Sur a lo mejor del cine nacional el lunes 26 de agosto pasado. Este año, también, la pareja celebró 50 años de amor desde que se conocieron en 1974 durante la primera lectura de guiones de la telenovela Fernanda, Martín y nadie más.

LA NACION