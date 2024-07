De qué murió Shelley Duvall, la protagonista de El resplandor

Escuchar

Este jueves 11 de julio se dio a conocer que la reconocida actriz estadounidense Shelley Duvall murió a los 75 años en su casa de Blanco, Texas. La artista se hizo mundialmente conocida por su interpretación de Wendy Torrance en la película El resplandor en 1980 junto a Jack Nicholson. Según trascendió, la intérprete falleció por “complicaciones” derivadas de su diagnóstico de diabetes.

La noticia de su muerte fue confirmada por su esposo, Dan Gilroy, a un medio de comunicación estadounidense. “Mi querida, dulce y maravillosa compañera de vida y amiga nos dejó. Ha sufrido mucho últimamente, ahora es libre. Vuela lejos, hermosa Shelley”, dijo quien fue su marido desde 1989, a The Hollywood Reporter.

Quién era Shelley Duvall

Shelley Duvall comenzó a trabajar a los 18 años en Hollywood de casualidad. “Estaba en una muestra de arte de mi entonces novio y se acercó gente del mundo del cine y me pidieron que audicioné y así empezó todo”, contó la actriz en una ocasión.

Más tarde, en 1970 empezó a trabajar bajo las órdenes de Robert Altman en la comedia negra Brewster McCloud, el inicio de una carrera con excelentes papeles, como el de Millie en 3 Women por el que fue premiada en el Festival de Cine de Cannes. Durante esa década se hizo conocida en una serie de clásicos, incluidas las siete películas que hizo con el director Altman, quien la descubrió mientras estaba en la universidad en su ciudad natal de Houston y luego la convirtió en su “musa”.

A lo largo de su carrera interpretó distintos papeles: fue una periodista de rock en el film de 1977 Annie Hall, de Woody Allen; fue Pansy, junto Michael Palin en Time Bandits, de Terry Gilliam. También hizo de Olivia en el Popeye de Robin Williams y de Dixie, la amiga de Steve Martin, en Roxanne, en 1987.

La terrible experiencia de Shelley Duvall en El resplandor

Sin embargo, su papel más recordado fue el de Wendy Torrance en la película El resplandor, a principio de la década del 80, cuando el director Stanley Kubrick la eligió para coprotagonizar junto a JAck Nicholson la adaptación del best-seller de Stephen King.

Si bien la película la llevaría al estrellato mundial, la experiencia resultó ser una de las peores en la vida de la actriz. En varias ocasiones Shelley admitió que en las grabaciones sufrió constantes ataques de ansiedad, ya que el director la hacía repetir sus escenas una y otra vez. “En la famosa escena de las escaleras, en donde Jack Nicholson amenazaba con matarme, se repitió 127 veces e incluso tiene el récord mundial por ser el mayor número de tomas grabadas sobre una misma secuencia”, aseguró en una ocasión la artista.

El resplandor se convirtió en una de las películas de terror más iconicas de la historia (Foto:Archivo)

En total la grabación de la película duró 13 meses, durante los cuales Duvall atravesó ataques de pánico, pérdida del pelo y una posterior depresión debido a las continuas exigencias del director, según ella misma confesó. Con el pretexto de que pudiera “sentir al personaje”, Kubrick le prohibió a todo el staff y a la producción que tuvieran diálogo con la actriz, a quien sometía diariamente a humillaciones públicas, insultos y acusaciones, tal como hace el personaje de Jack. “Stanley me presionó y me presionó más de lo que nunca me habían presionado antes. Es el papel más difícil que he tenido que interpretar”, aseguró Duvall en su momento.

A pesar de las fricciones durante el rodaje, en el documental sobre Kubrick, A Life in Pictures, la actriz afirmó: “Él era un director querible que podía ser cruel porque pensaba que el fin justificaba los medios. Aun así, no cambiaría la experiencia por nada del mundo. ¿Sabés por qué? Por Stanley”.

Los últimos años de Shelley Duvall

A pesar del éxito rotundo de la película, la carrera de Shelley comenzó a ir en picada. Tras recibir una serie de reconocimientos y premios a lo largo del tiempo, realizó una actuación en Manna From Heaven (2002), al finalizar se mantuvo alejada del espectáculo y se instaló en un pequeño pueblo ubicado en Texas, Estados Unidos, donde se instaló junto con su esposo, el músico Dan Gilroy.

Así fueron los últimos años de Shelley Duvall Twitter @soshelleyduvall

En noviembre de 2016, Shelley volvió a aparecer en un episodio del programa de entrevistas del psicólogo Dr. Phil, en donde reveló que sufría trastornos de la personalidad. “Estoy muy enferma. Necesito ayuda”, aseveró en esa ocasión.

El año pasado la actriz decidió volver a la pantalla grande en lo que sería su última película. Titulada The Forest Hills, es film de terror independiente del director, guionista y productor Scott Goldberg.

LA NACION