Wanda Nara confirmó que tendrá su propia serie: en qué plataforma podrá verse

Mientras el enfrentamiento judicial con Mauro Icardi suma nuevas tensiones y una reciente medida cautelar pone en jaque su actividad en redes sociales, Wanda Nara sorprendió al hablar públicamente y dar a conocer un nuevo proyecto laboral. La empresaria eligió sus propias plataformas digitales para romper el silencio y, lejos de mostrarse preocupada por las restricciones impuestas por la Justicia, aprovechó el momento para anunciar que ya tiene en marcha una nueva iniciativa profesional que promete no pasar desapercibida.

En medio de la controversia por el futuro de sus redes sociales, Wanda tomó la palabra, esta vez a través de un video en el que habló directamente a cámara para referirse a la situación. “No sé si me van a cerrar o no las cuentas, está trabajando en eso mi abogado. Sería algo súper injusto porque es una de mis principales fuentes de trabajo”, expresó, visiblemente molesta por la medida judicial. En ese mismo mensaje, aprovechó para adelantar algunos de los proyectos que tiene en marcha y que, según contó, la mantienen enfocada y activa. Entre ellos, mencionó su propia serie, lo que generó furor entre sus seguidores.

Wanda Nara dio detalles de su serie (Captura: Instagram @wanda_nara)

“Firmé contrato para hacer algo que ustedes hace un montón quieren y me pedían: se viene Wanda Nara, La Serie”, adelantó. “Empezamos en mayo a grabar y no quería dejar de contarles porque me pone muy feliz”, agregó. Según reveló, el proyecto lo realizará de la mano de Netflix, una de las plataformas de streaming más importantes a nivel mundial, lo que refuerza su presencia en el plano internacional y marca un nuevo paso en su carrera.

Además de este anuncio inesperado, Wanda Nara sorprendió al confirmar que también será parte de otros proyectos con la misma plataforma. Según contó, se sumará nuevamente a la versión argentina de Love is Blind, el exitoso reality que ya es furor en varios países. Como si fuera poco, deslizó que probablemente vuelva a ponerse al frente de MasterChef (Telefe), lo que reafirma su presencia en la pantalla y su vínculo con el mundo del entretenimiento.