De qué murió Tom Skerritt, el recordado comandante de Alien e instructor de Tom Cruise en Top Gun

Tom Skerritt, el prolífico actor que dejó una huella indeleble en el cine y la televisión con interpretaciones icónicas, murió a los 93 años por causas naturales. La confirmación del fallecimiento llegó este jueves a través de su representante, quien brindó la noticia al medio especializado Variety, desatando una ola de homenajes en la industria del entretenimiento. El intérprete, cuya versatilidad le permitió transitar géneros que fueron desde la ciencia ficción hasta el drama bélico, deja un legado marcado por su profesionalismo.

Su familia comunicó el fallecimiento a través de un mensaje cargado de emotividad: “Fue un esposo amoroso para Julie; padre de Andy, Erin, Matt, Colin y Emiko; abuelo de Sara, Maddison, Sunny, Louisa y Georgia; y bisabuelo de Marigold y Ravi. Su pérdida nos tiene desconsolados”. Sus allegados añadieron: “Si bien el mundo conoció a Tom por su destacada carrera como actor, nosotros lo conocimos por su humor, su curiosidad, su sabiduría, su generosidad y el amor que trajo a nuestras vidas”.

Tom Skeritt como el comandante en Top Gun

Nacido el 25 de agosto de 1933 en Detroit, Skerritt construyó una filmografía extensa y respetada. En el ámbito de la ciencia ficción, quedó grabado en la memoria colectiva al interpretar al capitán Arthur Dallas en Alien: el octavo pasajero (1979), de Ridley Scott. Años más tarde, se consolidó como una figura de autoridad en la exitosa Top Gun (1986), encarnando al comandante Mike “Viper” Metcalf, el estricto e influyente instructor del protagonista, Pete “Maverick” Mitchell, interpretado por Tom Cruise.

Su camino al éxito comenzó tras servir en la Fuerza Aérea estadounidense y debutar en 1962 con el drama War Hunt. A lo largo de las décadas, formó parte de clásicos como la sátira bélica M.A.S.H. (1970), La zona muerta (1983) y Magnolias de acero (1989). En la pantalla chica, alcanzó su mayor reconocimiento con la serie Detrás de la cerca, producción por la cual obtuvo el premio Emmy al mejor actor principal en 1993, reafirmando su capacidad para liderar elencos en producciones dramáticas complejas.

Murió Tom Skerritt, actor de Top Gun y Alien, a los 93 años

La trayectoria de Skerritt fue definida por una notable capacidad para adaptarse a diferentes tonos narrativos, ya fuera trabajando bajo la dirección de Robert Altman o colaborando en proyectos de alto perfil comercial. La familia, que agradeció las muestras de cariño de colegas y admiradores, informó que los detalles sobre el servicio conmemorativo serán comunicados oportunamente. Mientras tanto, el mundo del cine despide a un actor que, más allá de sus inolvidables roles, fue recordado por sus seres queridos por su constante pasión por la narración de historias, su curiosidad intelectual y su entrega incondicional hacia quienes lo rodeaban.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA