Qué se sabe de la muerte de Willy Quiroga, cantante de Vox Dei

Willy Quiroga murió este jueves 21 de noviembre a los 84 años. Se trata del cantante y bajista argentino que fue miembro fundador de Vox Dei. Este año había anunciado su alejamiento de los escenarios por padecer una enfermedad que le impedía cantar y tocar. Muchos de sus fanáticos lamentan la triste noticia y quieren saber qué le ocurrió.

La noticia de su deceso fue confirmada a la revista Rolling Stone por familiares de Quiroga. Falleció por la mañana de este jueves en la Clínica de la Trinidad de Quilmes, donde vivía y fue declarado Ciudadano Ilustre.

Además, en su cuenta de Instagram oficial se dio a conocer su fallecimiento con una publicación en que se puede ver dos fotos: en blanco y negro de Quiroga de joven y otra de sus últimos días. “Su partida deja un vacío irreparable en nuestros corazones y recordaremos siempre su música y fortaleza . Su amor, sabiduría y generosidad inspiraron a muchos y su memoria vivirá en nosotros. ¡Hasta siempre Willy!”, dice debajo del posteo.

Quién era Willy Quiroga, cantante de Vox Dei

Wilfrido Aníbal Quiroga nació el 17 de mayo de 1940 en Río Cuarto, Córdoba. Criado en Barracas, vivió la adolescencia en Virreyes. Sin embargo, la vida lo llevó a Quilmes, que se volvió su ciudad de residencia. Allí formó en 1967 la banda Vox Dei, junto a Rubén Basoalto, Ricardo Soulé y Juan Carlos Godoy, en la que ocupó el puesto de cantante y bajista del cuarteto. El conjunto fue una de las que sentó las bases del rock argentino, como también el caso de Los Gatos, Manal y Almendra. En ese entonces, este género musical estaba recién emergiendo en nuestro país y fueron ellos quienes se animaron a componer canciones en castellano. Es así que Willy Quiroga se ganó el título de leyenda del rock nacional.

En 1981, Vox Dei se separó y Willy formó la banda Destroyer, más tarde Willy Quiroga y la Fuerza y Willy Quiroga Trío.L uego, en 1985 Vox Dei se volvió a juntar con Quiroga, Soulé y Basoalto. Desde entonces siguió tocando con Vox Dei hasta 2017, momento en que por una demanda judicial de Soulé tuvo que comenzar a presentarse como Willy Quiroga Vox Dei.

En agosto pasado, Quiroga había anunciado a través de sus redes sociales que ya no volverá a subirse a los escenarios por problemas de salud. En el video que trascendió, se lo veía al artista diciendo: “Hola amigos... Bueno, tengo que, desgraciadamente, darles una noticia que jamás quise dar. A mis 84 años, con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad, que no me permite cantar, ni tocar, ni continuar con la banda. Pero quiero agradecerles a todos mis amigos y a todos los que me han hecho el aguante durante tantos años. Se los agradezco, de todo corazón. Ya no puedo continuar”.

Y luego aclaró sobre los shows que ya tenía agendados: “No es, lamentablemente, una noticia buena que les quiera dar. La fecha [se refiere al recital programado] de San Miguel hay que cumplirla. Mi banda va a cumplir con esa fecha. Es un compromiso tomado. Esa será la última presentación. Mil perdones, la vida tiene esas cosas y jamás te avisa”.

