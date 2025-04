El regreso de Yuyito González: entre la declaración de amor a Javier Milei y la advertencia a quienes la critican

Después de todo el verano sin pantalla, Yuyito González volvió a la pantalla de Ciudad Magazine con su ciclo Empezar el día. Rodeada de un nuevo panel compuesto por Lucas Bertero, Facundo Ventura y la exGH, Rosina Beltrán, la conductora arrancó una nueva temporada declarándole su amor a su novio, Javier Milei. Sin embargo, minutos después, la exvedette confesó que en el último tiempo se ha sentido hostigada por el medio y lanzó una fuerte advertencia a quienes la critican.

“ Hoy estoy con ondas de amor y paz. Solamente que no quiero que queden dudas, y le quiero mandar un beso a mi amor”, dijo González ni bien apareció en el estudio para dar inicio a una nueva temporada. “Le quiero dedicar el programa a mis hijos hermosos, a mi nieta, a mi yerno. También se lo voy a dedicar a mi amor, a vos Javier que te amo” , expresó mirando a cámara.

Muy pronto, Yuyito González y Javier Milei cumplen su primer año juntos

Inmediatamente, la conductora contó que dentro de poco cumplirán su primer aniversario y dio detalles de su relación con el Presidente de la Nación, desmintiendo las versiones que vienen circulando desde hace meses que insinúan que ya no están juntos. “ Estamos juntos y dentro de poco vamos a cumplir un año. Un milagro, una cosa hermosa, maravillosa, una relación que la vamos construyendo con un hombre maravilloso que Dios puso en mi camino y que realmente agradezco ”, confesó enamorada.

Luego de hablar de su presente sentimental y de repasar algunos hechos inéditos como el que ocurrió este verano cuando, en plena conferencia en Washington el Presidente aceptó un piropo por parte del público e inmediatamente aclaró que tenía novia, González lanzó una dura advertencia a quienes ella entiende que la vienen hostigando desde que inició su romance con el mandatario argentino.

“¿Vos tenés un abogado para causas mediáticas?”, le preguntó Lucas Bertero dándole el pie para que pueda dar la noticia: “Este año sí voy a tener un estudio de abogados que me va a estar ayudando un poco, cubriéndome un poco las espaldas en cuanto a daños y cosas mediáticas” , advirtió la rubia, ante la sorpresa del resto del panel.

“¿Qué es de todo lo que dicen lo que más te duele?”, indagó el periodista. “No, dolerme no. Yo lo veo desde el lado de defender mi trabajo, mi prestigio, las marcas que confían en mí. Y también lo que tiene que ver con un cierto hostigamiento de mentir sobre mi vida privada . Cosas que yo no digo porque no son ciertas, no son reales, se inventa una situación paralela para dañar, supongo, entonces se pone en duda mi credibilidad”, explicó.

Tras aclarar que nunca a lo largo de su carrera tuvo que recurrir a abogados, agregó: “Pero este verano debido a varias situaciones de hostigamiento que me perjudicaron de manera sistemática… Si es una cosa aislada, bueno, sucedió y listo, pero ya cuando una cosa del presente se termina vinculando con un hostigamiento del año pasado inclusive ya la justicia lo ve diferente. Ya tiene un peso diferente”.

Mientras que sus compañeros querían saber quiénes son esas personas que la hostigan a diario, Yuyito reveló: “Tengo algunas personas marcadas pero no voy a dar nombres”. Cansada de tener que desmentir lo que dicen de ella todo el tiempo, González concluyó: “Yo soy una persona pacífica. A mí no me gusta estar con litigio, con abogados, no es mi estilo de vida. Pero llega un momento que por ahí tenes que poner un límite y como yo no lo voy a poner a los gritos ni bajar mi nivel para meterme en el barro con alguien, hay gente que se dedica y lo puede hacer dignamente”.

LA NACION