Murió Willy Quiroga, el emblemático cantante de Vox Dei

Este jueves, a los 84 años, murió el histórico y emblemático cantante y miembro fundador de Vox Dei, Willy Quiroga. En agosto, el músico había anunciado su alejamiento de los escenarios por problemas de salud, con un texto subido a las redes sociales y compartido a los medios. “Tengo que, desgraciadamente, darles una noticia que jamás quise dar. A mis 84 años, con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad, que no me permite cantar, ni tocar, ni continuar con la banda. Pero quiero agradecerles a todos mis amigos y a todos los que me han hecho el aguante durante tantos años. Se los agradezco, de todo corazón. Ya no puedo continuar”, escribió en ese momento el músico.

La noticia de su deceso fue confirmada a la revista Rolling Stone por familiares de Quiroga.

Nacido en Río Cuarto Córdoba, el 17 de mayo de 1940 como Wilfrido Aníbal Quiroga, solía recordar que cuando empezó con la música aún no existía el rock and roll, la música que le cambiaría la vida por completo. Criado en Barracas, vivió la adolescencia en Virreyes. Quilmes sería su ciudad definitiva, su lugar en el mundo. Allí formó en 1967 Mach 4 con Rubén Basoalto en batería; Ricardo Soulé en guitarra y voz; Juan Carlos “Yodi” Godoy en guitarra. La formación que se completaba con él en voz y bajo cambiaría dos años más tarde su nombre por el de Vox Dei, la cuarta pata fundacionesl del rock argentino.

Las zambas y las chacareras estuvieron primero en su radar, cuando integró el dúo Los Chúcaros. Pero una vez que escuchó a Bill Haley & His Comets y a Elvis Presley ya nada sería igual. Lo mismo sucedería años más tarde cuando Vox Dei empezó a hacer historia. Tras el boom de Los Gatos con “La balsa”, lanzada el 11 de noviembre de 1967, no solo ganó visibilidad el incipiente rock argentino sino que se impuso la idea de los precursores de componer y cantar en castellano.

