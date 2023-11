escuchar

Amanda Mandinha Gama, esposa del arquero de la selección nacional Emiliano “Dibu” Martínez, compartió una serie de historias en su cuenta personal de Instagram con respecto al nuevo proyecto laboral que se viene en un área donde ya es una experta: diseño de interiores. Tras varios años en este rubro, estrenará la página web y mostró un poco de lo que se viene.

Al mismo tiempo que el arquero del Aston Villa desarrolló su exitosa carrera futbolística, que lo coronó este año como el mejor arquero de la última temporada, su esposa inglesa, además de apoyarlo, pudo desarrollar sus proyectos personales en relación con el diseño de interiores. En el perfil de su cuenta de Instagram se presenta como CEO/Interior Designer de MiSueños Kids y de Mandinha Martínez Interiors.

El primero es una empresa que vende roda para niños y bebés, así como también vende productos para interiores de habitación de los chicos de la casa. Pero el segundo va a dirigido a un público adulto que busca darle un toque distinto al interior del hogar. “10 años de proyectos de interiores y finalmente sale pronto mi página web”, escribió este miércoles por la tarde junto a una imagen de cómo va quedando la nueva página web de su empresa llamada Mandinha Martínez Interiores.

En la imagen se ve una elegante cajonera blanca con flores, varias carteras arriba y el logo de la empresa, que son las iniciales de su nombre en color blanco. “¡Qué emoción!”, añadió.

En la siguiente imagen mostró un poco de su experiencia en diseño de interiores infantiles y compartió cómo sería una habitación de niños con la temática del personaje animado de los videos juegos Sonic.

El último de los videos apunta a un público sofisticado con una gran cama en el centro de una habitación con decoraciones en un tono gris. A este último le agregó un sticker de “muy pronto”.

Pero las actividades de su esposo nunca las deja de lado, ya que una hora más tarde compartió un video de su esposo en los entrenamientos de la selección argentina en la previa a la doble fecha de eliminatorias frente a Uruguay y Brasil.

Cabe destacar que la pareja se conoció cuando recién comenzaba la carrera del arquero. “Mis padres tenían un restaurante en Londres, que era conocido por los jugadores del Arsenal, y él (Dibu) empezó a venir cuando tenía 17, 18 años. En esa época yo estaba en la universidad y venía a trabajar al restaurante para ayudar a mis papás. Entonces, los fines de semana estaba Emi”, señaló Mandinha en una entrevista para el ciclo Mujeres de la Selección (Telefe) y luego agregó: “Él fue muchas veces (al restaurante) y yo estaba trabajando. Era muy tímido. Y yo también, un poco. Yo conocía a un amigo de él y yo lo vi varias veces por la calle y como él es sudamericano pensé que me podía saludar”.

“Le pregunté a su amigo, ‘¿por qué cada vez que me ve baja la cabeza?’”, relató la mujer, y reveló, entre risas: “Yo pensaba que era agrandado, ¿entendés? Porque no te cuesta nada decir ‘hola’. Empezó así, porque yo hablé con su amigo y al final Emi me mandó un mensaje para decir: ‘No soy agrandado, tengo vergüenza, pero si querés vamos a tomar un café’. Y le dije: ‘No, vení a mi departamento, tomamos un café’. Y bueno, tomamos un café, después salimos a cenar varias veces”.

Fruto de este amor nacieron Ava y Santiago, quien en reiteradas oportunidades se viralizaron por los videos en los que imita a su papá o ataja en la escuelita de fútbol a la que asiste en Inglaterra.