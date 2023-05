Mandinha, la esposa de Dibu Martínez, mostró el talento futbolístico de su hija y enterneció a sus seguidores

escuchar

Mandinha, la esposa de Emiliano “Dibu” Martínez, causó sensación en las redes sociales al publicar un tierno video en el que registró a la hija de ambos, Ava, en pleno despliegue futbolístico antes del partido del Aston Villa contra el Tottenham. Pese a que muchas veces ha dejado en evidencia el talento de Santi, el mayor de sus dos hijos, para atajar, nunca se había visto la gran capacidad de la más pequeña con la pelota. Mientras el campo de juego estaba ocupado por los hijos de parte del plantel del club ubicado en Birmingham, la pequeña se robó todas las miradas gracias a la actuación que protagonizó con tan solo un año y 11 meses.

Ava, la hija de Emiliano Martínez dejó atónitos a todos con su destreza en el fútbol

El vínculo de Dibu con su familia siempre fue producto de admiración por parte de sus seguidores, quienes a diario suelen presenciar momentos enternecedores del conjunto familiar en las redes del arquero albiceleste. Uno de esos instantes únicos fue capturado por Mandinha este sábado en sus Stories de Instagram, desde donde celebró el talento de Ava con la pelota.

En el registro fílmico, se logra ver a la pequeña correr por el campo de juego en busca de su padre mientras lleva consigo una pelota. Sin perderla de vista, la pequeña recorrió varios metros sin tropezarse. En medio de su diversión, Santiago, su hermano mayor la interrumpió y entre los dos se disputaron la posesión del balón.

“Dale Ava, dale”, incentivó Mandinha para que su pequeña corra detrás de la pelota. “No”, gritó al tiempo que su hermano se la quitó y se la llevó a otro sector de la cancha mientras su madre se reía. A continuación, grabó un segundo video en el que su hija encontró a Dibu Martínez y decidió abandonar el juego por un reconfortante abrazo del arquero del seleccionado argentino.

Cabe recordar que Martínez no participó del nacimiento de Ava por coincidir con la final de la Copa América 2021. Producto de lo cual se volvió viral la famosa frase de Lionel Messi en el vestuario: “Dibu fue papá y no pudo ver a su hija, no le pudo hacer upa”. Ahora, afortunadamente, el deportista demuestra que no pierde ni una oportunidad para tomarla entre sus brazos.

El tierno abrazo de Dibu Martínez con su hija Ava

Esta no es la primera vez que los hijos de los jugadores de fútbol muestran su talento en la cancha, desde los hijos de Lionel Messi hasta Diego Fernando Maradona y Benjamín Agüero, todos se relacionaron con la pelota desde muy pequeños y demostraron que guardan en los genes esa pasión por el fútbol tan particular. En el caso de Ava, con sus casi dos años, la niña dejó en evidencia sus habilidades con el balón.

Michael Bublé compartió una foto con un campeón del mundo y revolucionó las redes: “Mi héroe”

Luego del triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, el seleccionado nacional aún suele recibir en cada sitio al que se dirige, diferentes homenajes y reconocimientos por parte de admiradores y hasta de famosos. Uno de ellos fue Emiliano Martínez, quien se encontró con el artista Michael Bublé en medio de su gira por Inglaterra, más específicamente por Birmingham.

Emiliano Martínez mostró detalles de su encuentro con Michael Bublé

Al asistir al Resorts World Arena, Dibu, invitado por Bublé, aprovechó para disfrutar las canciones del canadiense y luego del recital, decidió ir a saludarlo personalmente a la zona de camarines donde aprovecharon para hablar sobre su visita a Inglaterra como así también para sacarse una foto.

“Gracias por la invitación”, deslizó el marplatense en sus Stories, añadiendo un emoji de corazón a la publicación. De inmediato, Bublé no se quedó atrás y mostró su fanatismo por el arquero -quien le regaló su camiseta-, el cual cumplió una excelente labor en el Mundial y logró el reconocimiento de muchas personas, entre ellas el cantante, quien por su vínculo amoroso con Luisana Lopilato, tenía parte de su corazón con la albiceleste.

Para completar el intercambio virtual, Bublé redobló la apuesta y mostró el fanatismo que tiene por el guardameta: “My hero”, señaló el artista, en referencia a que Dibu es su héroe. Para finalizar el texto, el cantante agregó un emoji de la bandera argentina y así celebró que el país consiguió incluir su tercera estrella dorada en el escudo de la camiseta.

LA NACION