De Toy Story 5 a Spider-Man, un nuevo día: las películas que están en cartelera para ver con los más chicos el Día del Niño

Este fin de semana largo ofrece una buena oportunidad para cortar con la rutina y aprovechar el tiempo libre en familia. El feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín cae el lunes, por lo que habrá tres días para organizar distintos planes. Además, el domingo 16 se celebra el Día del Niño, una fecha ideal para compartir actividades con los más chicos. Entre las opciones para disfrutar juntos aparecen tres películas que forman parte de la cartelera de los cines.

El cine siempre es una buena alternativa para compartir un rato con los más chicos, especialmente durante un fin de semana largo en el que hay más tiempo para organizar actividades en familia. En este caso, la cartelera ofrece tres opciones diferentes para elegir, con propuestas pensadas para distintos gustos y edades:

1. Toy Story 5

Tráiler de Toy Story 5

La pandilla de Toy Story regresa a la pantalla grande con una nueva aventura en la que deberá enfrentarse a un desafío muy actual: el vínculo de los chicos con las pantallas y la tecnología. La historia vuelve a centrarse en Bonnie, que ahora tiene ocho años y recibe un nuevo dispositivo que rápidamente se convierte en el centro de su atención. A medida que la niña se entusiasma cada vez más con el mundo digital, sus juguetes comienzan a quedar relegados.

Ante esta situación, Jessie toma el liderazgo y decide recurrir a Woody, que vuelve a encontrarse con Buzz Lightyear para intentar ayudar a la niña y recuperar su lugar. La película combina así el humor y la aventura característicos de la saga con un tema cercano a las familias actuales, mientras los personajes atraviesan distintos desafíos que los llevan a reencontrarse con parte de su pasado.

2. Spider-Man: Un nuevo día

Spider-Man: Brand New Day | Tráiler final

La nueva película de Spider-Man llegó a los cines con Tom Holland nuevamente en el papel de Peter Parker. La historia retoma al personaje después de los acontecimientos de la entrega anterior, cuando tomó una decisión extrema para proteger al mundo y terminó perdiendo los vínculos más importantes de su vida. Desde entonces, el joven héroe quedó prácticamente solo y debe afrontar las consecuencias de aquella elección.

En esta nueva etapa, Peter continúa recorriendo las calles como Spider-Man y enfrenta a distintos peligros mientras intenta reconstruir su vida. Sin embargo, una nueva amenaza comienza a generar comportamientos extraños y confusión entre las personas, lo que obliga al protagonista a descubrir qué está ocurriendo y encontrar la manera de detenerlo. La película combina acción, aventura y el costado más personal del personaje, sin perder el tono característico de la saga.

A tener en cuenta: Spider-Man: Un nuevo día tiene una clasificación equivalente a PG-13, por lo que está recomendada para mayores de 13 años debido a la intensidad de sus escenas de acción, la violencia propia del género de superhéroes y el uso de lenguaje moderado.

3. PAW Patrol: La Dino Película

Tráiler oficial de PAW Patrol: La Dino Película

Los cachorros de PAW Patrol se embarcan en una nueva misión que los llevará a un escenario completamente diferente. Después de una tormenta, la patrulla termina en una misteriosa isla habitada por dinosaurios y deberá adaptarse rápidamente a un entorno lleno de peligros y sorpresas.

Para enfrentar el desafío cuentan con la ayuda de Rex, un cachorro especializado en dinosaurios. Juntos deberán impedir que los planes del alcalde Humdinger provoquen una catástrofe: su actividad minera despierta un volcán que amenaza con poner en peligro a toda la isla. Con aventura, dinosaurios y trabajo en equipo, la película propone una nueva historia para los más chicos.