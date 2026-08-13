La escapada ideal cerca de Buenos Aires para disfrutar un fin de semana largo entre catas de vino y parrilla libre

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Keen aparece como una alternativa para quienes buscan hacer una escapada sin alejarse demasiado de casa este fin de semana largo. Ubicado en el partido de Luján, a unos 87 kilómetros de Capital Federal, este pequeño pueblo rural combina construcciones históricas, naturaleza y una amplia oferta gastronómica que lo convirtió en uno de los destinos elegidos para pasar el día.

La localidad puede recorrerse en una jornada y ofrece distintos atractivos para conocer a pie, entre ellos la capilla San Carlos Borromeo, la antigua estación de ferrocarril y El Granero, uno de los lugares más reconocidos del pueblo, que suele ser uno de los rincones más fotografiados por los visitantes. También cuenta con una feria de artesanos y productos regionales, además de espacios vinculados con la vida rural y propuestas de día de campo.

Carlos Keen combina construcciones históricas, naturaleza y gastronomía de campo Guadalupe Faraj

Pero uno de los principales motivos que llevan a los visitantes hasta Carlos Keen es su propuesta gastronómica. Las parrillas y restaurantes de campo son protagonistas de la escapada, con opciones que van desde los clásicos almuerzos con asado, pastas y tortas fritas hasta alternativas más novedosas, como un viñedo que combina degustaciones de vino con un menú por pasos. Estas son algunas propuestas para tener en cuenta durante el próximo fin de semana largo.

1. Zaffratelli, una experiencia de viñedo a pocos kilómetros de Buenos Aires

El proyecto familiar busca recuperar la tradición vitivinícola de la provincia de Buenos Aires (Foto: Instagram @zaffratelli)

En Carlos Keen, un proyecto familiar busca recuperar la identidad vitivinícola de la provincia de Buenos Aires y sumar una alternativa diferente a la tradicional oferta gastronómica del pueblo. Zaffratelli cuenta con seis hectáreas, de las cuales cuatro ya están plantadas con Malbec, Pinot, Tannat, Marselan y Chardonnay. Las primeras uvas de producción propia se cosecharán el próximo año.

La propuesta combina recorridos por el viñedo, degustaciones y maridajes (Foto: Instagram @zaffratelli)

Por el momento, el emprendimiento funciona como viñedo, restaurante y salón de eventos, mientras que la construcción de la bodega está prevista para comenzar el año próximo. La propuesta apunta a acercar el enoturismo a los visitantes de Carlos Keen sin necesidad de viajar hasta Mendoza: a través de recorridas por el viñedo, degustaciones y una experiencia gastronómica, el proyecto busca ofrecer un paseo diferente a solo una hora de la Ciudad de Buenos Aires.

La experiencia permite conocer un viñedo bonaerense a solo una hora de la Ciudad de Buenos Aires (Foto: Instagram @zaffratelli)

La experiencia de visita, degustación y maridaje tiene un valor de $25.000 por persona. La actividad incluye una recorrida guiada por el viñedo y una cata de vinos acompañada por diferentes propuestas de maridaje. Además, el lugar cuenta con un restaurante donde se puede optar por un almuerzo de varios pasos, con platos como fiambres premium, queso camembert al Malbec, halloumi grillado, hummus con albóndigas, pan con queso azul y Malbec, buñuelos y diferentes postres. El almuerzo se abona por separado.

Como propuesta especial para este fin de semana largo, el sábado 15 Zaffratelli ofrecerá una edición especial de su menú por pasos Le Vite, guiado por la ingeniera agrónoma Gabriela Celeste, responsable del trabajo técnico del viñedo.

Datos útiles:

Dirección: Carlos Keen, Luján

Contacto: 11-3211-9836.

Instagram: @zaffratelli.

Modalidad: con reserva previa y cupos limitados.

Días: sábados, domingos y feriados de 11 a 17 h.

2. El Ruso, una parrilla libre con asado, pastas y tortas fritas

La experiencia gastronómica incluye asado, pastas caseras y preparaciones al disco (Foto: Instagram @elruso.parrilla)

Para quienes prefieren el clásico almuerzo de campo, una de las opciones es El ruso parrilla. El restaurante ofrece una propuesta de menú libre que comienza con empanadas fritas y una tabla de fiambres y continúa con una parrilla completa, guarniciones y pastas caseras.

El menú comienza con empanadas fritas y una tabla de fiambres (Foto: Instagram @elruso.parrilla)

El recorrido gastronómico también incluye preparaciones al disco, como pollo y matambre, además de postres y tortas fritas para cerrar el almuerzo. La propuesta busca recrear el tradicional almuerzo familiar de pueblo, con una experiencia abundante y pensada para quedarse varias horas en el lugar.

Datos útiles:

Dirección: Manuel Quintana 0, Carlos Keen.

Teléfono: 11-6936-8341.

Instagram: @elruso.parrilla.

Horario informado: sábados, domingos y feriados de 12 a 18 h.

3. Los Girasoles, una propuesta de campo para pasar el día

La propuesta gastronómica se complementa con diferentes espacios para disfrutar del día al aire libre (Captura: Instagram @restaurantelosgirasoles__)

Los Girasoles es otra de las alternativas para quienes quieren combinar gastronomía y naturaleza. El restaurante de campo funciona dentro de un espacio vinculado a la Fundación Camino Abierto y cuenta con una huerta orgánica y una granja, además de áreas al aire libre para disfrutar después del almuerzo.

El restaurante de campo combina gastronomía con un entorno rodeado de naturaleza (Captura: Instagram @restaurantelosgirasoles__)

La propuesta apunta a pasar varias horas en contacto con el entorno rural y ofrece cocina argentina con opciones vegetarianas. El lugar también cuenta con parque y, según la información disponible, quienes concurren a almorzar pueden utilizar la pileta y otras instalaciones del predio.

Datos útiles:

Dirección: Julio A. Roca, Carlos Keen.

Teléfono: 11-3660-8020.

Instagram: @losgirasolesdekeen.

Reservas: se recomienda consultar previamente.

4. Haras de Keen, restaurante de campo y cafetería

El espacio combina restaurante, parrilla y cafetería en un entorno rural (Captura: Instagram @harasdekeen)

Haras de Keen ofrece una alternativa que combina restaurante, parrilla y cafetería en un entorno rural. La propuesta permite elegir entre diferentes momentos del día, desde el desayuno y la merienda hasta el almuerzo, con una carta centrada en sabores tradicionales y carnes.

El establecimiento suma una parada gastronómica a la recorrida por Carlos Keen (Captura: Instagram @harasdekeen)

El espacio resulta una opción para quienes quieren recorrer Carlos Keen y sumar una parada gastronómica durante la escapada. También cuenta con servicio de cafetería, por lo que puede funcionar como alternativa para una merienda antes de emprender el regreso a Buenos Aires.

Datos útiles:

Dirección: San Carlos 365, Carlos Keen.

Teléfono: 11-2370-1073.

Modalidad: restaurante, parrilla y cafetería.

Horario informado: sábados, domingos y feriados.

Estas son solo algunas de las propuestas que ofrece el pueblo para aprovechar el fin de semana largo, ya que las alternativas se multiplican entre opciones gastronómicas, actividades al aire libre y distintos espacios para recorrer. Por eso, una buena opción es llegar sin un itinerario demasiado rígido, caminar por sus calles y dejarse sorprender por las diferentes experiencias que Carlos Keen tiene para ofrecer.

¿Cómo llegar a Carlos Keen?

Para llegar a Carlos Keen en automóvil se debe tomar la Ruta Nacional N° 7 a Luján y bajar por el kilómetro N°72.