Gabriela Trenchi, expaciente de Aníbal Lotocki, denunció que el panelista Mariano Caprarola tenía en una caja fuerte los nombres vinculados al poder que protegen al médico cirujano que realizaba cirugías plásticas sin contar con habilitación. En una entrevista con LN+, la comerciante textil, que encabezó la causa contra el médico junto a Silvina Luna, Pamela Sosa y Stefanía Xipolitakis, contó que Caprarola, recientemente fallecido por complicaciones con una operación que le realizó Lotocki, “tenía miedo a que lo mataran” por las declaraciones en las que condenó el accionar del doctor y sus vínculos con la política.

“Me amedrentaron acá en mi local. Es gente poderosa, ojalá abran la caja fuerte y ahí se puedan dar a conocer los nombres. Todos tenemos miedo. Son vinculados a la política y al poder”, aseguró Trenchi, que también agregó que, a pesar de que no tiene permitido ejercer la medicina desde julio, Lotocki sigue operando.“Él sigue trabajando, hay chats comprobados de que entra gente en el lugar. Tiene un consultorio en la mansión donde vive a pesar de estar inhabilitado. En el Ministerio de Salud, al estar tan acomodado políticamente con gente muy alta en el poder, evidentemente nadie lo mira o miran al costado”.

Gabriela Trenchi LN+, expaciente de Aníbal Lotocki

Como consecuencia de la denuncia de Trenchi, Luna, Sosa y Xipolitakis, que actuaron como querellantes, Lotocki tiene una condena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo desde febrero de 2022, pero para Trenchi esa pena resulta insuficiente: “Yo estoy esperando que el Tribunal de Justicia, si es que hay justicia, le levante los cuatro años de prisión; el fiscal pidió nueve y el juez lo bajó. Porque él me estafó colocando algo que yo no pedí, y encima un veneno que nos va matando”, contó, visiblemente conmovida.

Trenchi también contó con profundidad cuál fue el impacto de los efectos secundarios que le dejó la operación que le realizó el cirujano: “Me operó en una clínica que no está habilitada, me anestesió él y me colocó un material que no le pedí, un veneno. Yo fui por hilos tensores con una pequeña lipo en las rodillas y en las caderas, para colocar los hilos tensores de la cola, y salgo llena de material en las piernas con ese veneno, que no sabemos qué es y que nos va matando día a día a cada uno”.

Gabriela Trenchi, una de las víctimas de Aníbal Lotocki

Luego agregó: “A mí este material me detonó a los 15 días, ya saliendo de la clínica. Salí descompensada, casi desmayándome continuamente. Estaba con dolores, sangrando mientras me cuidaban, y a los 10 o 12 días me tuvieron que internar por una hipercalcemia en el Cemic. De ahí después fui derivada a la Clínica Los Arcos, en la que quedé en terapia”.

En cuanto a lo que Lotocki le inyectó, la denunciante acusó que aún no tiene certezas sobre la composición del material: “Él nunca se hizo cargo. Esto te trae la enfermedad de ASIA, que te trae muchos problemas; vos no te morís por el material, sino por todas las consecuencias que te trae este veneno. No es metacrilato, es un polvo que él mezcla con silicona líquida, que sólo él sabe, como Frankenstein. Eso migra y te va envenenando todo el cuerpo, todos los órganos. De toda la medicación que tomo eso trae otros problemas también. Después averigüé que no me lo podía sacar, porque tengo todo pegado al músculo y me tienen que amputar todo”.

Anibal Lotocki volvió a quedar en la mira tras la muerte de Mariano Caprarola Telam

Además, Trenchi agregó también que mantenía el contacto con otros ex pacientes del cirujano, incluyendo el propio Caprarola: “Con Mariano yo hablé un par de veces por el tema de la operación. Él era amigo de Claudia Ciardone, que es como mi hermana, y por ella yo sabía un montón de cosas. Con respecto a Silvina [Luna], compartí muchas cosas, porque ella está mucho con el reiki y la sanación. Lamentablemente menos que antes por mi trabajo, los médicos y tomar entre 18 y 20 pastillas por día, eso no es vida. Es terrible vivir así, a veces pensás si irte es mejor, a pesar de que el psiquiatra me aumentó la medicación”.

