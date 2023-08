escuchar

Durante la jornada de ayer, una noticia cayó como un balde de agua fría en el mundo de la moda y el espectáculo: a los 49 años y como consecuencia de un shock hemorrágico que le provocó un paro cardíaco, murió el asesor de moda y conductor de La jaula de la moda, Mariano Caprarola. Hoy, sus restos fueron llevados hasta el Jardín de Paz de Pilar, donde familiares y amigos lo despidieron en medio de un clima de profundo dolor.

Según informaron en DDM, el programa de eltrece que conduce Mariana Fabbiani, la familia decidió no realizar un velatorio. Fue su hermano mayor, Martín, quien explicó que la decisión la tomaron para preservar y cuidar la salud de Fady, su madre, quien recibió la noticia con mucho dolor y angustia. La mujer, de 91 años, ya había despedido a otro de sus cuatro hijos cuando en 2016 murió Alejandro como consecuencia de un cáncer de pulmón.

Desde la casa velatoria, partió alrededor de las 15 un pequeño cortejo fúnebre. En esa íntima ceremonia, en donde se vivieron momentos de profundo dolor, la familia y los amigos acompañaron a Caprarola a Jardín de Paz.

Una noticia que shockeó a todos

Sposato, en LAM, dio más detalles de cómo fue el último día de Mariano Caprarola

El encargado de dar a conocer la noticia de la muerte de Caprarola fue Ángel de Brito, quien además compartió los motivos del deceso a través de sus redes sociales. “Tuvo un shock hemorrágico y esto le generó un paro cardíaco”, precisó en su cuenta de X, antes conocida como Twitter.

El asesor de moda tenía 49 años y desde hacía más de una década sufría diversos problemas de salud, desencadenados por la intervención que en 2010 le realizó Aníbal Lotocki para un aumento de glúteos. Como le ocurrió a Silvina Luna, el médico, hoy inhabilitado para ejercer la medicina, le inyectó la sustancia metacrilato.

Si bien la lucha de Caprarola por su salud era de público conocimiento, pocos sabían que en la actualidad se había deteriorado. El 12 de este mes festejó su cumpleaños rodeado de sus seres queridos. Luego, sus compañeros de La jaula de la moda (Ciudad Magazine) celebraron en vivo el día especial de su panelista.

Luego de las celebraciones, Caprarola se sometió a una operación de cálculos renales que ya tenía programada. Fue el lunes pasado y el resultado fue exitoso. “Se había operado con Lotocki y eso le había ocasionado varios trastornos físicos. Le había provocado cálculos renales y sufría diariamente un dolor. Se fue a internar para sacarse esos cálculos renales, se operó y salió bien”, reveló De Brito en LAM (América).

El periodista detalló que la intervención tuvo el resultado estipulado, pero cuando estaba por recibir el alta, “tuvo un shock hemorrágico, le generó un paro cardíaco y falleció”. Más tarde, se dio a conocer la triste noticia e inmediatamente las redes sociales se llenaron de mensajes.

Palabras de despedida en las redes

Además de sus colegas y amigos del mundo del espectáculo, Caprarola había logrado ganarse el cariño del público. Muchas fueron las personas que manifestaron su tristeza en las redes sociales. Los usuarios de Instagram, por ejemplo, aprovecharon los últimos posteos que había realizado el vestuarista para expresar sus sentimientos de dolor, sus condolencias y enviar mensajes de cariño para sus familiares.

“No lo puedo creer. Qué triste. Cómo me hacías reír. En la pandemia solo vos me sacabas risas”, escribió una usuaria en uno de los últimos posteos del asesor de moda. “No, no lo puedo creer. Estoy helada. Qué tristeza”, se lamentó otra; “Te voy a extrañar inmensamente”, fue otro de los mensajes. También se sumaron otros deseando al panelista “que en paz descanse”.

