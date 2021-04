Diego Poggi explicó por qué deja TN: “Me voy triste y desilusionado”

Tras varios rumores y luego de 5 años de trabajo, el periodista Diego Poggi dejó en la tarde de ayer la señal de noticias TN.

Poggi ya venía anticipando la decisión a través de las redes sociales y luego lo confirmó durante el programa que conducía junto a Mariana Abiuso en la señal de noticias.

“Así es, como dije ayer, me fui, fueron 5 años donde pasó de todo, me llamaron para una cosa, hice eso y otras cosas más, pero me fui, no podía crecer más, hoy presenté mi renuncia legalmente”, confirmó Poggi a LA NACION una vez que hizo efectiva su renuncia.

Si bien en un principio había trascendido que su salida se debía a una discusión que había mantenido con un directivo del canal, luego el conductor relativizó la situación: “Son cosas que pasan, no hubo nada en especial, algunos intercambios, por chat, sí te puedo decir que me voy triste y desilusionado, ya pasará”.

Después de los primeros mensajes sobre una posible renuncia, el periodista confirmó la noticia a través de una historia de Instagram. Allí publicó un breve video con el ingreso al edificio del canal de Constitución y la leyenda The Last One (el último, en inglés), sin dejar dudas sobre su alejamiento.

“Les mando un beso grande a todos, los voy a extrañar y gracias por dejarme ser parte de la familia de Todo Noticias. No quería decir nada, pero bueno ahí está”, expresó Poggi un minuto antes de finalizar su último programa de TN Fin de Semana, que se emite de 15 a 17 los domingos. Su compañera, Marina Abiuso, acotó: “Te queremos mucho y te vamos a extrañar mucho, sé que a donde vayas vas a estar espectacular”.

Luego, Poggi quitó de sus perfiles de las redes sociales que frecuenta la información que lo vinculaba laboralmente con TN y El Trece, dejando solo la que lo identifica como parte de la programación de Radio Berlín FM 107.9

“Se te va a extrañar”; “Las mañanas no serás las mismas”; “Siempre lo que te haga bien, está bien”, fueron solo algunos de los cientos de mensajes que recibió. Los seguidores de Poggi inundaron su último posteo con palabras de aliento y cariño. Y el periodista devolvió el afecto recibido con corazones de “me gusta”.

Su futuro

Con relación a sus nuevos proyectos laborales, Poggi, aseguró que por ahora se abocará a la radio, más allá de que recibió otras ofertas.

“Eso ni lo dejo ni loco, me encanta, quiero hacer el duelo y juntar energías para lo próximo, que no sé qué será”, confió a LA NACION.

En esa emisora, Poggi está a cargo de la segunda temporada de Take Away, de lunes a viernes de 17 a 20, en lo que se conoce como el horario de regreso a casa.

Desde 2014 a 2018, Poggi condujo Morning Time junto con Agustina Casanova en Radio One 103.7. Además, fue conductor de Tarde Xtra en C5N hasta 2016. Desde entonces, comenzó como columnista de tecnología en TN y eltrece, hasta ayer, donde se destacó en Tempraneros –el noticiero que se emite a diario de 6 a 10- y TN Fin de Semana.

