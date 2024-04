Dónde llevaron a Furia tras su salida de la casa y cómo lograron que respete el aislamiento

Escuchar

En medio de un gran hermetismo, Juliana Scaglione, alias Furia, abandonó la casa de Gran Hermano (Telefe) para someterse a unos chequeos médicos tras recibir el mal resultado que le arrojaron sus análisis de sangre. Pese a que a las horas regresó, muy poco se supo de la salida de la participante más polémica de esta edición, hasta esta noche.

La decisión que tomó Furia de Gran Hermano ante su inminente salida. Captura: Telefe

Al comienzo del programa de este miércoles, Santiago del Moro señaló que se había especulado mucho en las últimas horas con respecto a Furia. “Se ha dicho cualquier cosa (...) ¿Por qué se le pidió a Juliana que hiciera este anuncio? Porque en realidad los médicos no nos decían cuando Juliana iba a volver a la casa, finalmente volvió hoy”, comenzó diciendo.

Minutos después de que compartieran un tape sobre el desconcierto que generó el anuncio de la jugadora entre sus compañeros, el conductor entró en detalles. “Juliana estuvo en Los Arcos, se hizo los estudios que faltaban, parte de sus estudios dieron bien y otra parte hay que esperar un tiempo y obviamente los médicos, que son los que saben, van a determinar (...) pero así está la cosa de ella hoy, es decir, volvió a la casa a las pocas horas, pero nadie sabía a qué hora iba a volver ella”, indicó.

Al ingresar a la casa por la pantalla para hablar con los jugadores, del Moro preguntó: “¿Cómo estás, Juli, todo bien?”. Ante eso, ella contestó: “Re bien, agradezco un montón todo lo de hoy y que la gente se quede tranquila, que la verdad que el aislamiento lo cumplí a la perfección. No se puede ver nada y escuchar nada”.

En esa línea, el presentador mencionó: “Me estuvieron contando que cuando entraban los médicos a verte, vos decías ‘¿Quieren que me tape?’”. A su vez, hizo gestos tapándose los oídos, dando a entender que la participante no quería romper el aislamiento por nada en el mundo para poder volver a la competencia. “Sí, me felicitaban y me decían, ‘qué bien lo que estás haciendo, porque se nota que querés volver’”, aseguró ella.