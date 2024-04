El llanto de Lali Espósito en su debut como jurado de Factor X por la fuerte historia de una participante

Escuchar

Lali Espósito se instaló en España, que denominó en varias ocasiones como su segunda casa, con motivo de las grabaciones de un reality de promesas de artistas que se transmite a través de la televisión nacional. La intérprete de “Disciplina” se mostró emocionada al participar como jurado del certamen, al lado de la compositora Vanesa Martín, el cantante Abraham Mateo y Guillermo “Willy” Bárcenas. En su debut, mostró la complicidad con sus compañeros e incluso se quebró en llanto con el relato de una participante.

Lali Espósito debutó como jurado en Factor X (Telecinco) y demostró una química innegable con el resto de los miembros del jurado, debido a la espontaneidad y cercanía que caracteriza a la cantante de “¿Quiénes son?”. La artista dio rienda suelta a su naturalidad sobre el escenario y protagonizó momentos divertidos en la televisión española. “No pienso volver a mi país sin haber encontrado el factor X”, aseveró.

Pero también se trata de un concurso muy emotivo, en el que los participantes muestran su talento sobre el escenario y dejan aflorar sus sentimientos a través de las canciones, para finalmente conocer el veredicto del jurado de si pasan a la siguiente fase.

En el debut de este miércoles, Rosse presentó su versión de la canción “Dragón”, de Lola Índigo, y aseguró que se lo dedicó a sí misma en su pasado, al contar que sufrió abusos sexuales durante varios años cuando era pequeña. “A la niña que fui y a la infancia que me robaron”, destacó.

“Fue con cuatro años, hasta los 13. Mis padres no lo supieron hasta hará tres años o así y me da rabia pensar que esto lo están pasando más niños y adolescentes y que no estén diciendo nada”, expresó. Y siguió: “La música me ha ayudado a exteriorizar lo que sentía. Si le mandara un mensaje a esa niña, le diría que ella lo hizo lo mejor que pudo, que no tuvo la culpa de nada, que no debe tener vergüenza y que ha sido fuerte para sobrellevarlo. Gracias a ella soy quien soy y tengo la fuerza que tengo”.

La emoción de Lali Espósito

Con los pies descalzos y una voz que dejó boquiabiertos a los jueces de la competencia, la participante interpretó el cálido tema y emocionó a todos. Principalmente a Lali, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar su historia. “Estoy muy conmovida”, alcanzó a decir con un tono entrecortado por el llanto.

La artista no pudo contener la emoción Captura

Y añadió: “Me cuesta mucho decirte algo. Perdón...”. Cuando se logró recomponer brevemente, la artista le dedicó unas sentidas palabras a la concursante. “Vos no sabés el valor que tiene que estés acá hoy, porque del otro lado hay mucha gente que no pudo nunca hablar o no sabe cantar y no encuentra el medio para decir. Y vos lo hiciste y eso te transforma en más allá de una guerrera personal y una resiliente absoluta”, aseveró.

“Te transforma en un ejemplo y usaste el canal más bello que pueda existir, que es la música. Te agradezco que estés acá hoy, personalmente y por toda la gente que está hoy del otro lado”, concluyó. Al instante, el jurado le otorgó un “sí” unánime y se puso de pie para aplaudir a Rosse. Finalmente, todos se fundieron en un sentido abrazo al que también se unieron sus papás.