Dónde ver a BTS en vivo si no conseguiste entradas para los shows de La Plata

Comenzó la cuenta regresiva para los tres recitales que la banda surcoreana BTS hará en la Argentina. Los conciertos que forman parte del BTS World Tour ‘ARIRANG’ tienen fecha establecida para este miércoles 21, viernes 23 y sábado 24 de octubre en el Estadio Único Diego Armando Maradona ubicado en la ciudad de La Plata. Los tres recitales están anunciados a las 20.

La particularidad de esta gira es que los integrantes —RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook— volvieron a reunirse tras sus proyectos individuales y el cumplimiento del servicio militar.

BTS, la banda del momento, visita la Argentina Ashley Landis - AP

Al tener una gran cantidad de fanáticos en todo el mundo, especialmente en la Argentina, el expendio de entradas se agotó de manera inmediata.

Dónde ver a BTS en vivo si no conseguiste entradas

Tras agotarse de inmediato las tres fechas, la banda surcoreana decidió transmitir en vivo su último recital en la Argentina en el cine. La propuesta fue impulsada por cadenas Cinépolis y Cinemark Hoyts, quienes buscan complacer a los cientos de fanáticos que no pudieron acceder a una localidad para verlos en el Estadio Único Diego Armando Maradona.

Mediante la página oficial de BTS, se observan todos las salas de cine adheridas para el evento que tendrá lugar el próximo sábado 24 de octubre. Cabe destacar que también hay funciones para el domingo 25, donde se verá el recital de manera diferida.

El comunicado oficial de BTS

El precio de las entradas en todos los cines del país será de $19.600, sumado a un cargo de servicio de $1100, dando un total de $20.600 cada ticket.

Por otra parte, el sitio web indicó que también habrá transmisión del recital de BTS en Sao Paulo, Brasil, el viernes 30 de octubre.

Cuáles son los cines adheridos

Cinemark Abasto

Cinemark Alto Avellaneda

Atlas Caballito

Hoyts DOT

Cinemark Malvinas Argentinas

Cinemark Hoyts Mendoza

Cinemark Hoyts Nine

Hoyts Plaza Oeste Morón

Cinemark Neuquén

Cinemark Nuevo Centro Córdoba

Cinemark Palermo

Cinemark Parque Brown

Hoyts Patio Olmos

Cinemark Puerto Madero

Cinemark Quilmes

Cinemark Alto NOA Salta

Cinemark Hiper Libertad Salta

Cinemark Hoyts San Justo

Cinemark Santa Fe

Cinemark Hoyts Soleil

Cinemark Hoyts Temperley

Cinemark Tortugas

Cinemark Unicenter

Cifras que grafican la magnitud de la banda surcoreana

La gira mundial “ARIRANG” de BTS, iniciada en abril de 2026 en Corea del Sur, abarca 82 conciertos en 34 ciudades hasta marzo de 2027. A seis meses de su comienzo, ya superó los 500 millones de dólares en ventas de entradas, consolidándose como el primer grupo pop en alcanzar tal recaudación con una sola gira.

Se estima que podría generar 1800 millones de dólares, acercándose a los números del The Eras Tour de Taylor Swift. El tour celebra su álbum “Arirang”, que da nombre a una canción tradicional coreana declarada patrimonio de la humanidad, simbolizando la separación y el reencuentro de la banda.

El regreso de BTS

El septeto, que lidera la avanzada del k-pop, presenta un repertorio centrado en este nuevo disco. Actualmente, la gira se encuentra en América Latina, con tres fechas confirmadas en el Estadio Único de La Plata, Argentina, los días 21, 23 y 24 de octubre. Los conciertos ofrecen un formato 360° con escenario central y pasarelas, buscando mayor cercanía con sus fans, las “ARMY”, e incluyen interacción en español y guiños culturales.