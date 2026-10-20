El amoroso intercambio de mensajes entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen tras anunciar su reconciliación

Hay veces que el amor vuelve a tocar la puerta en el momento menos esperado y da una nueva oportunidad a una relación que parecía terminada. En septiembre de 2022, Zaira Nara anunció el final de su relación con Jakob Von Plessen y, aunque siempre se mantuvieron cerca gracias a sus dos hijos, Malaika (10) y Viggo (6), cada uno volvió a construir su vida por separado. Sin embargo, hace unas pocas semanas, la modelo confirmó que decidieron darle una segunda chance a su historia de amor. Si bien prefirieron mantener un bajo perfil, en las últimas horas tuvieron un amoroso intercambio público de mensajes que dio cuenta de lo felices y enamorados que están hoy.

El domingo 18 de octubre, durante el Día de la Madre, Von Plessen publicó en sus historias de Instagram una foto de Zaira con un pequeño Viggo en brazos mientras andaban a caballo. Ambos sostenían amplias sonrisas y el pequeño tenía una mano extendida hacia su hermana mayor, que estaba en un segundo caballo. Según se pudo advertir, fue el empresario quien capturó el espontáneo y tierno momento durante la actividad familiar que compartieron.

El amoroso intercambio en Instagram entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen tras anunciar su reconciliación (Foto: Instagram)

Agregó en la imagen el emoji de un corazón rojo y rápidamente la modelo la replicó en su propia red social. “Aww”, escribió Nara junto a otro emoji de un corazón rojo. Esto dio cuenta de que, aunque intentan mantener su relación alejada de las cámaras, no tienen inconvenientes en dejar pequeños destellos de su presente sentimental.

A principios de octubre, Nora Colosimo confirmó en LAM (América TV) que su hija menor regresó con el padre de sus hijos. “A mí me parece que cuando uno se separa es cuando conocés a la otra persona. Y ellos son dos muy buenas personas. Siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho”, reflexionó.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen son padres de Mailaika y Viggo de 10 y 6 años respectivamente @zaira.nara

Posteriormente, fue Zaira quien le reconoció a Joaquín “Pollo” Álvarez en DGO Stream que volvió con su ex. Admitió que buscó “ocultar la verdad” durante un tiempo para preservar su privacidad: “Hay veces que no te queda otra y obviamente que vas a un evento y te ven, pero después, si te ponés a mirar archivos míos —salvo esta relación que fue hace 10 o 12 años, sobre la que capaz conté un poco más de la cuenta—, en un momento dije: ‘¿Che, qué necesidad? Si tengo toda mi vida, mi familia expuesta, mi mamá, mi papá, mi hermana, algo tengo que guardar para mí’. Uno guarda hasta que llega un momento en que ya pasa a ser una mentira si ocultás tanto”.

Zaira Nara habló sobre su vínculo con Wanda tras su reconciliación con Jakob Von Plessen

Por otra parte, también surgieron especulaciones de que esta reconciliación pudo haber afectado el vínculo entre la modelo y su hermana mayor, Wanda Nara. ¿El motivo? Según trascendió tiempo atrás, el empresario habría sido quien ayudó a su entonces cuñado Mauro Icardi a encontrarse con María Eugenia “la China” Suárez en París, allá por 2021, hecho que terminó desencadenando el Wanda Gate. En diálogo con Yanina Latorre para Sálvese quien pueda (América TV), Zaira desmintió cualquier tipo de enojo y dejó los tantos en claro. “Wanda es mi cómplice y sabe todo desde el minuto cero. Está muy feliz, tiene una re linda relación con Jakob”, aseguró.