Se supo cómo es la relación entre Mauro Icardi y Jakob von Plessen, el ex de Zaira Nara: “Compañeros de correrías”

El Wanda Gate sigue sumando capítulos y actores de reparto. En medio del conflicto, no solo se quebró el vínculo de Mauro Icardi con Wanda Nara, sino también con la familia de ella, tanto con Nora Colosimo, con quien tenía una gran relación, y con los hijos mayores de la mediática y Maxi López, Valentino (16), Benedicto (14) y Constantino (13), a quienes conoce desde pequeños. Además, actualmente hay una disputa por sus dos hijas Francesca (10) e Isabella (8) y las disposiciones para que vuelvan a encontrarse con él. Sin embargo, con quien si el futbolista tendría un vínculo cercano, sería con su excuñado Jakob von Plessen, expareja de Zaira Nara, y padre de los dos hijos de ella, Malaika (9) y Viggo (5). En Intrusos (América) contaron que los vieron juntos y recordaron las “correrías” que tuvieron en el pasado.

“Me contaron que por Nordelta se los vio muy juntos, charlando con mucha hermandad a Mauro Icardi y al exmarido de Zaira Nara, a Jakob, el que le habría hecho la famosa pata para que se encontrara con la China en París”, dijo el martes Adrián Pallares en la emisión del martes del programa. “Son compañeros de correrías, Jakob fue un poco el que ayudó a que se concrete la infidelidad con la China, le hizo de campana. Porque él también hizo de las suyas”, acotó Rodrigo Lussich y remató: “Son los dos ex de las hermanas Nara”.

Jakov von Plessen, Zaira y Wanda Nara y Mauro Icardi Instagram

En este sentido, cabe recordar que, en su momento, trascendió la versión de que Jakob von Plessen habría ayudado al futbolista a concretar el encuentro con María Eugenia ‘la China’ Suárez en el hotel de París, allá por octubre de 2021. Wanda Nara se enteró del affaire de su marido y no tardó en exponerlo públicamente.

En cuanto a la relación de Nara y von Plessen, en septiembre de 2022 la modelo hizo pública la separación a través de un posteo en Instagram. Ella rehizo su vida con el polista Facundo Pieres, noviazgo que, según algunas versiones, no solo habría quebrado su amistad con Paula Chaves, que fue exnovia de él, sino que habría comenzado cuando ella aún convivía con el padre de sus dos hijos.

Zaira Nara y Jakob von Plessen confirmaron su separación en septiembre de 2022; tienen dos hijos juntos Malaika de 9 años y Viggo de 5 @jakotango

“Más allá de que el haya estado con una modelo, él habría descubierto que Zaira le fue infiel con Pieres. Se ve que era muy confiado de la actitud de Zaira; se ve que no le daba motivos para sospechar y él le puso micrófonos, cámaras y GPS”, comentó Lussich con ironía. “Estos dos andaban ayer por Nordelta muy amigos, contándose correrías”, cerró Pallares.

El 1 de abril, Zaira Nara celebró los 9 años de su hija Malaika en su casa (Foto: Instagram @wanda_nara)

Por último, Paula Varela acotó: “Mirá si Jakob se mete con una amiga de la China, no estaría mal”. Asimismo, especuló con que, la presencia de Von Plessen en la Argentina, puesto que, según contó, vive entre el sur del país y los Estados Unidos, pudo haber estado relacionada con que el 1 de abril fue el cumpleaños de nueve de Malaika, su hija mayor junto a Zaira Nara. La modelo hizo un festejo en su casa, que incluyó una jornada de manualidades, un asado y una pijamada. Si bien Wanda Nara y sus hijos estuvieron presentes en la celebración, en las fotos que se viralizaron no apareció, por lo que no se sabe con certezas si participó o no de dicha celebración.