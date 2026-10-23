El cumpleaños de Charly García, EN VIVO: agenda de recitales y los saludos por los 75 años del genio del rock nacional
Este 23 de octubre el músico celebra una nueva vuelta al sol y sus fanáticos se hicieron eco del día a través de las redes sociales y presentaciones en vivo
El saludo de Lali para Charly
La intérprete de “No me importa” también celebró a través de sus historias de Instagram el cumpleaños del músico. Subió una foto en blanco y negro de García musicalizada con “Necesito tu amor” y escribió: “Feliz cumpleaños. Amor total”.
Charly García llega a Netflix con su propio documental
Este viernes la plataforma de streaming anunció la producción de Say No More, un documental sobre Charly García dirigido por Alejandro Hartmann y producido por Haddock Films. “Ahora sí, Charly por Charly. Bien, ¿no?”, expresó el intérprete de “Inconsciente colectivo”. Hasta el momento no se confirmó la fecha de estreno.
El mensaje de River para Charly García
Desde las redes sociales del Millonario le dedicaron un sentido saludo a la estrella del rock nacional. “75 años haciendo historia con su música y llevando siempre la banda en el alma. ¡Feliz cumpleaños, Charly!“, expresaron.
La lista de shows en vivo para celebrar el cumpleaños de Charly García
En honor a los 75 años del músico, se realizarán en la Usina del Arte una serie de shows en vivo. Este viernes a las 20 tendrá lugar Las canciones más emblemáticas de Charly, en la que Marina Wil hará sus versiones de los hits. El sábado 24, Mery Granados y Joaco Burgos estarán al frente de Una noche para Charly y el domingo 25 le toca el turno a Charly al mundo de Alicia en el país de las maravillas, un show familiar a cargo de Vanessa Alanís. Las entradas son gratuitas, pero requieren de una reserva previa a través del sitio web oficial del centro cultural.
Charly García salió al balcón de su casa y saludó a los fans
Durante la noche del jueves, fanáticos se reunieron en la esquina de las avenidas Santa Fe y Coronel Díaz para esperar el cumpleaños del músico entre cánticos, fotos y pancartas. Le cantaron el feliz cumpleaños y el artista salió al balcón de su departamento para saludarlos y agradecerles su presencia.
El saludo de cumpleaños de Fito Páez para Charly García
El intérprete de “El amor después del amor” fue uno de los primeros en saludar a García por su cumpleaños. Hizo un posteo en Instagram con varias fotos de ambos y le dedicó unas profundas palabras: “Feliz cumpleaños a una de las personas que más amo en este mundo. Sin él, no sé si hubiera descubierto todos los mundos que descubrí… Sin él, no sé si hubiera soportado momentos insoportables. Sin él, no hubiera entendido tan temprano algunas cosas que después fueron esenciales para vivir. Gracias, Charly, por ser la música, ese lenguaje desconocido para tantos hoy en día. Gracias por tantas risas y complicidades todos estos años".
Charly García cumple 75 años este viernes 23 de octubre
Este viernes, Charly García cumple 75 años. Desde el jueves, muchos fanáticos se reunieron afuera de su casa en una vigilia para cantar sus canciones y el músico salió al balcón para saludarlos. A lo largo del día le dedicaron mensajes en las redes sociales y Buenos Aires se prepara para celebrarlo con shows en vivo.
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