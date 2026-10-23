El cumpleaños de Charly García, EN VIVO: agenda de recitales y los saludos por los 75 años del genio del rock nacional

En honor a los 75 años del músico, se realizarán en la Usina del Arte una serie de shows en vivo. Este viernes a las 20 tendrá lugar Las canciones más emblemáticas de Charly, en la que Marina Wil hará sus versiones de los hits. El sábado 24, Mery Granados y Joaco Burgos estarán al frente de Una noche para Charly y el domingo 25 le toca el turno a Charly al mundo de Alicia en el país de las maravillas, un show familiar a cargo de Vanessa Alanís. Las entradas son gratuitas, pero requieren de una reserva previa a través del sitio web oficial del centro cultural.