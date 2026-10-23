Charly García cumple 75: el saludo desde el balcón a sus fans y el emotivo mensaje de Fito Páez

Charly García cumple hoy 75 años y Fito Páez le dedicó un sentido mensaje a través de sus redes sociales en el que destacó la importancia del artista no solo para la escena musical y la cultura argentina, sino también por la incidencia que tuvo en su vida y en su trayectoria.

“Feliz cumpleaños a una de las personas que más amo en este mundo. Sin él, no sé si hubiera descubierto todos los mundos que descubrí. Sin él, no sé si hubiera soportado momentos insoportables. Sin él, no hubiera entendido tan temprano algunas cosas que después fueron esenciales para vivir”, expresó el rosarino en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de fotos con recuerdos que ambos compartieron arriba y debajo del escenario.

Charly García y Fito Páez en una de las imágenes que compartió el rosarino en Instagram @fitopaezmusica

“Gracias Charly por ser la música, ese lenguaje desconocido para tantos hoy en día. Gracias por tantas risas y complicidades todos estos años. Cuando escucho tu música, canto tus letras, toco tus canciones o simplemente estudio tus maneras, mi espíritu se inflama de libertad y alegría, incluso en tus momentos más darkis. Es que, cuando alguien llega tan al hueso del asunto, es imposible no sentirse afectado por el nivel de verdad que le imprimís a todo”, continuó Páez en su posteo.

“Artista necesario y obligado. Te guste, no te guste, no importa, a él no le importa. Ese es el magma de su ser. Simplemente dejar que todo suceda y prepararse para que todo siga sucediendo. Sin etiquetas, como sea”, agregó.

Maestro y discípulo en el escenario @fitopaezmusica

“Sigo aprendiendo de vos. Gracias por ser la prueba viviente de que si querés construir y amar, se puede. Gracias por no tener miedo. Gracias por haberte animado. Gracias por mostrármelo todo. El bien y el mal. Gracias por haberme permitido estar a tu lado. El sí y la risa sardónica frente a los idiotas de siempre. Habrás cometido pecados mortales también, ¿quién no? El que esté libre de culpas, que arroje la primera piedra", escribió Fito, que conoció al ídolo del rock argentino en 1982 y fue su tecladista durante los siguientes dos años, en la gira de presentación de Clics modernos y la grabación de Piano bar.

“¡Te amo, García Moreno de mi vida! ¡Felices 75! PD: sigamos en telepatía, like always [como siempre], diciéndonos lo imposible de comprender para los demás", concluyó el artista en su mensaje.

El saludo más esperado

En la vigilia del cumpleaños de García, sus fanáticos se congregaron en la esquina porteña de Coronel Díaz y Santa Fe, donde vive el músico, para homenajear a pura música, recuerdos y mensajes de afecto al padre del rock argentino. Una tradición que se repite todos los años y no se suspende por ningún motivo.

La puerta del edificio donde vive Charly García se transforma en una especie de altar pagano en la previa a su cumpleaños GROSBY/RSFOTOS

Durante la noche hubo un show musical en honor al artista GROSBY/RSFOTOS

Allí, la icónica intersección en el barrio de Palermo se transforma en una especie de festival con presentaciones en vivo a cargo de los fanáticos; despliegue de banderas, carteles, pósters y hasta muñecos de peluche con la imagen de Charly; aplausos y cánticos que le rinden pleitesía y la ansiosa espera por ver su figura aunque sea por un instante.

De hecho, cuando las agujas del reloj marcaron las doce, Charly García se asomó al balcón de su casa para agradecer el cariño recibido. Lo hizo por alrededor de un minuto, escoltado por sus asistentes, que lo acompañan y lo ayudan a movilizarse.

Con los brazos en alto, durante aproximadamente un minuto estuvo respondiendo el cariño de la gente GROSBY/RSFOTOS

Años atrás, el músico se mantuvo en reserva y se lo vio muy poco debido a su estado de salud, producto de un accidente doméstico que derivó en otras afecciones y problemas óseos que redujeron su movilidad. Sin embargo, en el último tiempo Charly volvió a la escena, no así a los escenarios, claro. Ahora sale, va a la cancha a ver a la Selección y pasea por la noche porteña disfrutando de distintos shows u obras de teatro.