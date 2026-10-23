El descargo de Dalma Maradona tras el fin de los alegatos en el juicio por la muerte de Diego: “Vas a tener la justicia que te merecés”

Después de seis meses, finalmente, el jueves 22 de octubre tuvo lugar el cierre del debate oral del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro y el juez Alberto Gaig confirmó que el veredicto y una eventual sentencia se conocerán el martes 22 de diciembre a las 12. Tras el final de los alegatos, Dalma Maradona, quien se quebró en llanto frente al juez, usó su cuenta de Instagram para compartir un profundo mensaje dedicado a su padre: “Vas a tener la justicia que te merecés”.

“Hoy tuve el día más largo de mi vida. Dividirme entre ser mamá y el juicio, tener que estar en dos lugares a la vez. No fallarle a mi hija y no fallarte a vos”, escribió Dalma en sus historias durante la noche del jueves. “Con el corazón en la mano, necesitar que el día tenga mil horas, llorar hasta que me duela el alma, hablar en este final desgarrador, extrañándote en cada una de mis palabras”, continuó.

El descargo de Dalma Maradona tras conocer la fecha del veredicto del juicio por la muerte de su padre (Foto: Instagram @dalmamaradona)

“Hoy termina una parte del juicio y nos queda esperar el veredicto que, gracias a Dios, es este año. Gracias a vos, Gianinna, mi otra mitad. Si supieran todo lo que vivimos, no se animarían ni a opinar. A vos, mamá, que aunque tengamos mil años estás ahí cerca, abrazando con todas tus fuerzas y uniendo los pedazos rotos. Y a vos, decirte que falta menos, que vas a tener la justicia que te merecés, que va a llegar. Yo no tengo dudas de eso”, sentenció.

Asimismo, también replicó en su red social una publicación que le dedicó su hermana menor, en la que dejó en evidencia el inquebrantable vínculo que tienen. “Te admiro profundamente desde que nací, pero hoy muchísimo más. Defendiste a papá, pero también a mí, a nuestros hijos, a nuestra memoria. Le diste un abrazo a la lealtad y otro a su alma”, escribió Gianinna Maradona.

Las emotivas palabras que Gianinna le dedicó a Dalma (Foto: Instagram @giamaradona)

“Te amo, sis, con cada parte de mí. Juntas siempre, bien pegadas, bien cerquita, ya casi estamos... Gracias por ser parte de mí desde que nací. ¡Qué orgullo!”, sentenció junto a una tierna foto en blanco y negro de ambas cuando eran pequeñas y la canción “Te regalo” de Carla Morrison. “A vos te amo para siempre”, le respondió Dalma.

El jueves, Dalma Maradona habló en el tribunal tras la finalización de los alegatos. Entre lágrimas y antes de que se conociera la fecha del veredicto, dijo: “Se me hace muy difícil, pero para mí esta es otra oportunidad de defender a mi papá. Siento que nuestro tesoro es no haber arreglado nada con ninguna de estas personas [por los acusados]. También tuve que escuchar a muchas personas diciendo lo difícil que ha sido la vida de ellos desde que están en este juicio”. En esta misma línea, continuó: “Lo que yo tengo para decirles es que ellos tienen la posibilidad de estar con su familia, que es algo que mi papá no tiene. Lo único que quiero pedir es que mi papá tenga justicia. Es un papá, un abuelo que se merece justicia. Por favor, que mi papá tenga la justicia que se merece”.