El descargo de un actor de Chiquititas, Floricienta y Casi Ángeles tras no ser convocado al Cris Morena Day: “Un poco dolido”

El Cris Morena Day se celebra hoy, miércoles 28 de agosto, en el Gran Rex. Este espectáculo, organizado por el canal de streaming Olga, tiene como objetivo rendir homenaje a la creadora de grandes éxitos infantojuveniles que revolucionaron por completo la televisión argentina y marcaron a generaciones. Para quienes no lograron conseguir entradas para asistir al teatro, la opción de seguir el show estará disponible a través de la transmisión en vivo. Según lo informado, serán numerosos los artistas que fueron parte de las producciones de Cris Morena quienes participarán en el evento. Sin embargo, uno de ellos expresó su descontento públicamente por no haber sido convocado.

El actor en cuestión es Stefano “Yeyo” De Gregorio, quien participó en numerosos éxitos televisivos de Cris, como Chiquititas, Rincón de Luz, Floricienta y Casi Ángeles. Estas producciones no solo fueron grandes logros en su carrera, sino que también dejaron una huella significativa en toda una generación de espectadores. Pese a que siempre dejó en claro su buena relación con la productora, en esta oportunidad admitió que no le gustó que no lo llamaran para ser parte del homenaje.

Yeyo De Gregorio admitió su descontento por no ser parte del evento (Fuente: Instagram/@yeyidegregorio)

Mediante su cuenta de Instagram, el actor fue consultado por varios usuarios sobre por qué su nombre no estaba en la cartelera del evento, situación por la que decidió salir a aclararlo. “Lo respondo por acá, así les contesto a todos los que me mandaron un mensaje similar. No, lamentablemente no voy a estar, no fui convocado por nadie, me hubiera gustado, después de trabajar casi 11 años en todos los éxitos de Cris. Será la próxima”, comenzó diciendo, de manera contundente.

El descargo del actor por no ser parte del Cris Morena Day (Captura: Instagram @yeyidegregorio)

En esa misma línea, sostuvo que no se había ofendido, pero dejó en claro que le hubiera gustado ser parte. “No estoy enojado igual, un poco dolido, pero siempre bancando las cositas de Cris desde donde me toque”, lanzó, y además aseguró: “Hoy lo voy a estar mirando cuál fan como muchos de ustedes”.

