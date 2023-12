escuchar

Stefano “Yeyo” De Gregorio renunció a sus vacaciones porque la producción del Bailando 2023 (América TV) le advirtió que si se tomaba unos días, no podría seguir en el programa. En diálogo con Intrusos, que se emite en la misma señal, el actor mostró su furia ante las cámaras y lamentó que a “dos meses” de enviar su notificación, no pueda realizar el viaje que programó con su novia a Buzios, Brasil.

Todo comenzó cuando Yeyo anunció públicamente su ausencia en el certamen. Tras la emisión del martes, en la que el jurado le pasó factura por el viaje -entre ellos Ángel de Brito, quien no lo perdonó y lo destrozó al aire de LAM- aseguró que abandonó la idea de las vacaciones, las cuales se tomará más adelante.

“Te hacíamos en Buzios”, remarcó Marcela Tauro al inicio de la conversación, a la vez que De Gregorio lamentó: “Yo también (...) Me llamaron ayer a las doce de la noche cuando estaba ya en lo de mi novia con la valija lista, todo para decirme que si hoy no veníamos, me echaban”. A pesar de la amenaza que describió, se mostró firme: “La verdad que miedo no tengo a quedarme sin trabajo y nunca lo tuve. Le dije que le pongan un bailarín a Martu y me dijeron que no. Que si hoy no estaba acá, nos echaban a los tres”.

Yeyo De Gregorio se quedó para que su bailarina y su coach no pierdan el trabajo (Fuente: El Bailando - América)

“La verdad es que estoy acá y ensayé una hora y media. No dormí en toda la noche porque estoy re caliente. Se darán cuenta por mi tono (...) Lloré de la impotencia. Martu también se puso a llorar. Cambié mi pasaje, me hice cargo yo. Marcelo (Tinelli) me llamó y me dijo que él se hacía cargo, pero no, ya está”, contó el participante del Bailando.

“Esto yo lo avisé hace dos meses”, sostuvo y agregó: “Estaba todo bien, siempre estuvo todo bien. Tengo una alarma puesta en el celular todos los lunes que dice ‘avisar producción’. Yo les decía que el 28 se acuerden que me iba cinco días”.

Por su parte, señaló que su novia, Micaela Latrichia, lo tomó “bien” e insistió en que “no tiene nada que ver en esto”. En tanto, comentó que por el cambio del pasaje, perdió “200.000 pesos”. Sobre su relación con el jurado y la noticia de que Charlotte Caniggia sí se tomó vacaciones y está en México, Yeyo sentenció: “Voy a salir re caliente a la pista, no me importa (...) En lo que pueda lo voy a dar todo, eso no cambia. Ahora, no tengo doble cara. Cuando estoy caliente, estoy caliente”. “No busco conseguir nada, pero la culpa era mía si dejaba sin trabajo a Flor y a Martu”, añadió.

Acerca de Caniggia, remarcó que no tiene nada contra ella, pero agregó: “Así como tratan a uno, tienen que tratar al otro”. “Esto no es mi culpa, yo les avisé hace dos meses, pero esto lo hago por Martu y por Flor, no las quiero dejar sin trabajo (...) A mí me gusta el Bailando, lo disfruto, pero gracias a Dios, yo no vivo de eso. Hace años que yo tengo otro trabajo (...) Si me van a tratar como un pañuelito, me voy”.

“Si yo tengo dos días para ensayar, no sé si sigo, porque la verdad, es una realidad, a mí no me gusta subirme al escenario y mostrar una caga***, me gusta mostrar algo lindo”, cerró el actor, quien subrayó que dará lo mejor de sí en la gala del jueves, a pesar del poco tiempo que tuvo para prepararse.