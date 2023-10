escuchar

La pelea entre Yeyo de Gregorio y Nicolás Vázquez llegó a su fin. Las dos estrellas de Casi Ángeles hicieron las pases luego de haber cruzado duras acusaciones y haberse enfrentado en público. ¿Cómo se dio el acercamiento entre el protagonista de Tootsie y el participante de Bailando 2023? Fue el propio Yeyo quien habló al respecto.

“¿Cómo fue todo?”, le preguntó Alejandro Guatti, movilero de Intrusos en el espectáculo, a De Gregorio. “Hace unos meses que está todo bien”, reveló el actor. Luego, explicó que pese a la distancia, hace unos meses fue al teatro a ver la exitosa obra que protagoniza Vázquez, y que no pudo evitar compartir una imagen del espectáculo en su cuenta de Instagram. “ A veces solo se necesita tiempo… Tiempo que calma, que escucha, que comprende, que reflexiona y que hace entender las cosas que realmente importan. Te felicito una vez más por tu talento y tu carisma natural . Increíble @tootsielacomedia”, rezaba la historia que compartió sobre el final de la obra.

“Ahí dije ´ya fue´, todo bien, que se sepa”, reconoció el actor. Luego explicó cómo fue el acercamiento: “Me llamó él de la nada. ‘Hola, Yeyo. Habla Nico Vázquez’. Chan. Ahí dije: ‘¿Qué pasó? ¿Me mandé una cagada?’”, recreó De Gregorio la escena. “Por suerte no. Me habló y lo volví a escuchar a él”, reconoció, y de inmediato puso al actor en un lugar central de su carrera como actor. “ Él habrá tenido mejores compañeros en su carrera porque laburó con todos monstruos pero yo podría decir que fue mi mejor dupla, mi mejor compañero. Tanto arriba del escenario como en novela ”, sentenció. “Me encantaba trabajar con él, aprendí un montón”, agregó.

A lo largo de la nota, Di Gregorio reconoció que el tiempo que estuvo distanciado de Vázquez no le resultó indiferente. “Estaba mal con esto”, reveló. Luego, contó que Nico “fue re humano” cuando se volvió a acercar y que le dijo que hacía años venía pensando en acercarse. “ Me dijo ´saquemos el personaje, saquemos el Instagram, la obra, la ficción, todo. Pasó esto. Yo me la mandé en poner que eras una mala persona. Yo no pienso eso. Te quiero pedir disculpas. Ahora vos, enano, no seas orgulloso y también decime que saliste con los tapones de punta en un momento que nosotros, a nivel familiar, estábamos complicados ”.

Nico Vázquez fue quien llamó por teléfono a Yeyo para dejar las peleas en el pasado Santiago Cichero/AFV

Luego de contar que Vázquez hacía referencia al delicado estado de salud del padre de Gimena Accardi -quien falleció en octubre del 2020 en plena pandemia tras 55 días de internación-, Yeyo reconoció que él no estaba al tanto de la situación. “Obviamente le pedí también disculpas por eso, porque no pienso que sean mala gente, ninguno de los dos”, aseguró. “Está bueno”, reconoció sobre la reconciliación, y compartió un deseo a futuro: “Y ojalá, quién te dice, por ahí volvemos a hacer comedia juntos. Por ahora no, después vemos. Pero está todo bien”, cerró.

La pelea

El inesperado escándalo comenzó una noche de octubre del 2020 cuando Agustín “Cachete” Sierra compartió la gala de a tres en el Cantando por un sueño con Rochi Igarzábal, su antigua compañera de Casi Ángeles. Sierra e Igarzábal recordaron las canciones de la tira, pero además recibieron un video de sus excompañeros, entre ellos Nico Vázquez. “Espero que llegue este mensaje de parte de todos y ahora a romperla. ¡Vamos Cachete! ¡Vamos Rochi! Lo mejor para ustedes”, decía el mayor de los artistas.

Al escuchar las palabras de Vázquez por TV, Yeyo reaccionó y compartió su ira en su cuenta de Twitter. “El ‘vamos Cachete’ del caretón ese lo fue todo. Mamá, cómo les gusta el show”, escribió el actor. Y agregó: “No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos. Perdón, pero no pude. Me acuerdo de una frase que salió de su boca: ‘Voy a hacer que no trabajes nunca más en ningún lado” .

No pensaba contestarte, porque me están pasando cosas más importantes, tristes y delicadas en la vida, pero no voy a permitir que sigas insistiendo con algo que no dije (lo que si dije fue “no te recomiendo más”)en el contexto de una pelea hace 5 años por una equivocación de agus — Nicolas Vazquez 🇦🇷 (@vazqueznico) October 10, 2020

Cuando parecía que el enfrentamiento había acabado, Yeyo insistió: “ Yo me crié en un barrio muy humilde y siempre me gané las cosas laburando, en familia y con respeto. Casi 20 años en esta carrera y nunca me pelee con nadie, pero tengo una diferencia, no le tengo miedo al no tener trabajo. Ese miedo no existe. Confíen en ustedes ”.

Hasta entonces, Vázquez no se había pronunciado sobre el tema, pero decidió responder. “ No pensaba contestarte porque me están pasando cosas más importantes, tristes y delicadas en la vida, pero no voy a permitir que sigas insistiendo con algo que no dije (lo que sí dije fue ‘no te recomiendo más’) en el contexto de una pelea hace 5 años por una equivocación de Agus ”, argumentó Vázquez.

“Pelea que jamás voy a hacer pública para no exponerlo a él y que ya solucionamos hace años con disculpas y abrazos. A Agus lo adoro y lamento que le estés haciendo vivir esto, porque él tampoco entiende tu actitud y está muy avergonzado”, añadió el actor, y concluyó: “Recibirías demasiados insultos si yo hablo. Así que prefiero callar y que hablen mis acciones como hace 24 años en el medio. Seguís demostrando lo mala persona que sos cada vez que hablás con soberbia y decís burradas machistas y otras miserias”, cerró Vázquez.

