El día que Kate Winslet consoló a una joven periodista que estaba nerviosa por su primera entrevista y dejó una lección de vida: “Lo hemos decidido”

Al acostumbrarnos a ver a reconocidas figuras de Hollywood rodeadas de cámaras, estrictas agendas y la fría distancia de la industria, a veces olvidamos que detrás de la fama hay personas capaces de conectar profundamente con el otro; y esto fue exactamente lo que demostró Kate Winslet en un conmovedor video que se volvió viral en las redes sociales.

El inesperado gesto de Kate Winslet con una periodista que se volvió viral: “Increíble”

La secuencia ocurrió en 2023, cuando la protagonista de Titanic realizaba la rueda de prensa para la cadena alemana ZDF, para promocionar su esperada participación en Avatar: The Way of Water. Durante la charla, la estrella no dudó en rememorar cómo fue reencontrarse bajo las órdenes de James Cameron, el visionario director con quien ya había hecho historia décadas atrás. “Nos hemos mantenido siempre en contacto a lo largo de los años. Es muy bueno con los regalos de Navidad y cumpleaños. Siempre recuerda las fechas”, bromeó en ese entonces.

Kate Winslet interpreta a Ronal, una de las líderes de la tribu del agua Courtesy of 20th Century Studios - Disney

Sin embargo, el momento más memorable de la jornada lo protagonizó Martha, la joven reportera del segmento infantil que se enfrentaba a su debut frente a las cámaras. Al notar el evidente nerviosismo de la cronista, quien le reveló con timidez que era su primera vez entrevistando, Winslet frenó por completo la dinámica habitual y le regaló una lección imborrable de contención. “Cuando hagamos esta entrevista, será la entrevista más increíble jamás vista. ¿Y sabes por qué? Porque hemos decidido que así será. Lo hemos decidido ahora mismo, tú y yo. Esta será una entrevista realmente fantástica", le expresó la actriz con una cálida sonrisa.

Lejos de mantener la distancia protocolar de los estudios, continuó guiándola para dejar a un lado cualquier rastro de miedo: “Y puedes preguntarme lo que quieras, y no tienes que estar asustada, todo va a estar increíble. ¿Okay? Lo tienes. Está bien, ¡hagámoslo!“.

Emocionada por la experiencia y la cercanía de la actriz, la joven no dudó en pedirle una foto para el recuerdo. El clip acumuló millones de reproducciones y recibió cientos de comentarios de fanáticos que remarcaron el gesto de Winslet. “Es tan fácil ser amable y empático. Es una pequeña decisión, una palabra, un gesto, una sonrisa: y se produce la magia que cambia una vida… y esa vida cambiará otra en la siguiente conversación y así sucesivamente"; “Por eso fue que Jack la salvó” y “Porque hemos decidido que así será. Wow”, fueron solo algunos.

Algunas de las reacciones de los seguidores de Kate Winslet tras su tierno gesto (Foto: Captura Instagram)

Pero esta no es la única vez que la actriz británica protagoniza un gesto de genuina cercanía. En 2012, durante una rueda de prensa para el reestreno de Titanic en 3D, un periodista le comentó de forma respetuosa que la veía no solo más joven, sino mejor y más radiante que 15 años atrás. Lejos de emitir una respuesta formal o fría, Kate se alegró, se levantó de su asiento y fue a darle un gran abrazo.

El día que Kate Winslet abrazó a un periodista

“¿Te puedo decir que te amo?”, le exclamó efusiva. Ante la sorpresa, el periodista le preguntó por qué, a lo que ella le respondió con total sinceridad: “Porque hasta ahora, todo el mundo ha dicho: ‘Bueno, ¡Leo luce completamente diferente, pero tú luces exactamente igual!’. Y yo pienso: ¡No, no, no!”.