Solo un sueño: el crudo retrato del matrimonio con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet que podés ver en Netflix

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet se convirtieron en una de las pocas duplas que pasaron a la historia por su protagónico en Titanic (1997), película que retrató la catástrofe marítima ocurrida en la noche del 14 al 15 de abril de 1912. Sin embargo, once años después, la pantalla grande los volvió a unir para Solo un sueño, el drama romántico del que hoy todos hablan.

Solo un sueño se estrenó en 2008, pero resurgió de la mano de Netflix Francois Duhamel

Dirigida por Sam Mendes, la producción resurgió de la mano de los suscriptores de Netflix, quienes en las últimas horas sorprendieron al darle play; pero ¿cuál es la trama con la que atrapa? En poco más de dos horas, el film despedaza la idea del “sueño americano” de los años 50. La historia sigue a Frank (DiCaprio) y April Wheeler (Winslet), una pareja que se cree especial y superior a sus vecinos, pero que termina atrapada en la misma monotonía que tanto desprecian.

Ella está frustrada porque su carrera como actriz fracasó y él odia su aburrido trabajo de oficina. Para salvar su matrimonio y recuperar la chispa, April propone una idea radical: mudarse a París, donde ella trabajará para mantenerlo mientras él “se encuentra a sí mismo”.

Kate Winslet y Leonardo Di Caprio protagonizan Solo un sueño

Sin embargo, el plan se desmorona cuando Frank recibe un ascenso y April queda embarazada de nuevo. Lo que sigue es una espiral de peleas brutales, infidelidades y una desesperación existencial que demuestra que, a veces, el mayor enemigo de una persona no es el entorno, sino sus propias inseguridades y la incapacidad de aceptar una vida común.

“Años 50. Frank y April se conocen en una fiesta y se enamoran. Ella quiere ser actriz. Él sueña con viajar para huir de la rutina y experimentar emociones nuevas. Con el tiempo se convierten en un estable matrimonio con dos hijos que vive en las afueras de Connecticut, pero no son felices. Ambos se enfrentan a un difícil dilema: o luchar por los sueños e ideales que siempre persiguieron o conformarse con su gris y mediocre vida cotidiana”, dice la sinopsis oficial.

Fue tal la repercusión que tuvo que recibió tres nominaciones para los Premios Oscar 2009, lo que se reflejó en las críticas que dejaron ciertos especialistas en el sitio web FilmAffinity. “El esfuerzo de este matrimonio está descrito con sensibilidad y hondura, piedad y capacidad de conmoción. Excelente DiCaprio y de una Kate Winslet que está más allá del elogio”; “Misma pareja, otro ‘Titanic’. (...) habla de cualquiera; o al menos, de cualquiera que tenga sueños olvidados que reprocharse” y “Es la típica novela de calidad que Hollywood tiende a estropear, porque casi todo sucede en las cabezas de sus personajes y porque los Wheeler no son especialmente agradables”, fueron solo algunas de ellas.

Solo un sueño recibió la aprobación de la crítica (Foto: Captura FilmAffinity)

Qué ver si te gustó Solo un sueño

1. Blue Jay (2016)

Una expareja de novios de la escuela se vuelve a encontrar en su pueblo natal, donde redescubren su conexión y enfrentan viejos resquemores. Duración: 1 h 29 min. Ver Blue Jay.

Blue Jay, tráiler

2. Historia de un matrimonio (2019)

Un director de teatro y su esposa actriz tratan de superar un divorcio que los lleva al extremo tanto en lo personal como en lo creativo. Duración: 2 h 16 min. Ver Historia de un matrimonio.

Trailer de Marriage Story - Fuente: Netflix

3. Fragmentos de una mujer (2020)

La vida de una pareja se transforma luego de perder a su bebé durante un parto en su hogar tras la negligencia cometida por una partera, quien es denunciada ante los tribunales. Duración: 2 h 8 min. Ver Fragmentos de una mujer.