El duro video de Xuxa para alertar sobre el coronavirus: “Yo maté a mi madre”

Tras disculparse por sugerir que se utilice a los presos para experimentar con vacunas, Xuxa Meneghel, volvió a sorprender a sus seguidores en un video para concientizar sobre el coronavirus y aseguró que mató a su madre. Sin embargo, esta afirmación no es verdad, dado que la mujer murió en mayo de 2018.

Este jueves, la presentadora publicó un video en su cuenta de Instagram. En el clip, Xuxa comienza presentándose y luego cuenta que fue a la playa, se encontró con amigos y fue a un baile. Cuando volvió a su casa, vio a su madre acostada y la abrazó y besó.

Xuxa y un mensaje para concientizar sobre el Covid. “Yo maté a mi madre” - Fuente: Instagram

“Ahí ella se contagió de Covid. Maté a mi madre”, asegura la cantante. Además, agrega: ”Esta historia está basada en hechos, pero los nombres son ficticios. Esto sucede todos los días, todo el tiempo”, dando a entender que se trata de situaciones que se repiten en la sociedad. En verdad, su madre murió luego de años de padecer mal de Parkinson y no falleció por culpa de ella.

“No somos solo números, somos nombres. Quédense en sus casas, usen tapabocas y alcohol”, completó Xuxa.

El posteo fue acompañado por un mensaje. “Estamos en lo peor de la pandemia de Covid-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución. Nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concienciar a la población para que se tome este momento en serio”, escribió la “reina de los bajitos”, quien además pidió la “cancelación del virus”.

Luego, se refirió a la lucha contra la “banalización, el negacionismo y el abandono” para alertar sobre el Covid-19. Finalmente, aconsejó que la gente se quedara en sus casas, que evitara salir y que siempre utilicen un barbijo.

LA NACION