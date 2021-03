María Da Graca Meneghel, mejor conocida como Xuxa, realizó un pedido público de disculpas por unos dichos que generaron un fuerte repudio en las redes sociales. Coincidiendo hoy con el día de su cumpleaños, la conductora brasileña se convirtió en tendencia en las redes sociales por las críticas que recibió tras sugerir que los presos deberían ser utilizados para la experimentación con vacunas y medicamentos.

En una entrevista en vivo para el perfil de Instagram de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj), que tuvo lugar en la noche del viernes, la “reina de los bajitos” consideró que, de este modo, los internos podrían “servir de algo antes de morir”. Tras la terrible repercusión del discurso, la presentadora sorprendió a las pocas horas a los seguidores con un video de disculpas que publicó de madrugada.

“Decidí hablar antes de irme a dormir. Estoy acá para disculparme con todos ustedes, porque no usé las palabras adecuadas. Pensé una cosa, pensé en muchas cosas. Quería hablar de muchos temas y no rehuir al tema principal, que eran los animales, el maltrato y las personas que hacen muchas cosas maltratando vidas. Y también juzgué, también maltraté”, reconoció.

Acusada de “racismo” por numerosos usuarios de la red, teniendo en consideración que la mayoría de la población carcelaria está compuesta por personas de color, Xuxa recalcó que no había pensado en la desigualdad racial.

Xuxa se disculpa por sugerir que utilicen a los presos para experimentar con vacunas: “Me equivoqué”

“Algunas personas usaron la expresión, que estaba hablando de razas, de negros y prisioneros pobres, pero nada de eso pasó por mi mente. Lo que me pasó fue una persona que viola a una nena, que lleva años en prisión y que podía pensar en ayudar a la gente de otras formas. ¿Está mal? Está mal. ¿Me expresé mal? Me expresé mal”, puntualizó mirando a cámara.

Xuxa terminó su disculpa reconociendo que Brasil presenta sistemas judiciales y penitenciarios defectuosos y que no debe juzgar a las personas que están cumpliendo sus condenas. “¿Quién soy yo para decir que estas personas están allí y que deben quedarse o morir allí? ¿Quién soy yo para hacer esto? Si hago eso, estoy siendo tan mala como otras personas que también maltratan vidas y no deberían hacerlo. A todos ustedes que me han juzgado, o prejuzgado, y me han juzgado bien, les pido disculpas”, se sinceró.

En la entrevista donde tuvo lugar la disertación con la conductora, la brasileña expuso que, en lugar de animales, los prisioneros condenados deberían ser conejillos de indias para los experimentos. “Creo que al menos servirían algo antes de morir. Acá viene la gente de Derechos Humanos y dice que no se puede, pero si se trata de personas condenadas a pasar sesenta o cincuenta años en la cárcel y que van a morir allí, creo que podrían usar al menos un poco de sus vidas para ayudar a otros: probar medicamentos, vacunas, probar todo en estas personas”, manifestó.

LA NACION

Conforme a los criterios de Más información