El encuentro de María Becerra con Vin Diesel: una ola de memes, críticas y la picante respuesta de la cantante

Para María Becerra lejos quedaron los días en los que, tímidamente, comenzaba a subir sus videos musicales a YouTube. Ahora, no solo se encuentra entre las figuras principales de la movida musical nacional, sino que una y otra vez se encarga de representar a la Argentina en el resto del mundo. Ahora, fue convocada para formar parte de la banda sonora de la reciente entrega de Rápidos y Furiosos y, días antes del estreno, fue una de las invitadas al evento de promoción. Durante su paso por la alfombra roja, posó junto al legendario Vin Diesel, lo que desató una lluvia de memes en las redes sociales.

María Becerra, Vin Diesel y Michelle Rodríguez en el evento de promoción de Fast X

“Así es…Voy a formar parte del soundtrack de la nueva película de Rápido y Furioso”, escribió días atrás María Becerra en su cuenta de Instagram, mensaje con el que confirmó finalmente que su tema inédito “Te Cura” resonará en los cines de todo el mundo durante la proyección de la décima -y aparentemente última- edición de la popular saga de películas de acción, la cual se estrenará el 18 de mayo. Asimismo, señaló que su canción estará disponible en todas las plataformas de streaming musical un día después.

El viernes 5 de mayo, menos de quince días antes del debut cinematográfico, la artista oriunda de Quilmes fue una de las múltiples celebridades que formó parte de uno de los eventos de promoción de Fast X (título del film en inglés, su idioma original). Allí, no solo posó con dos de los protagonistas, Vin Diesel y Michelle Rodríguez, sino que también se encontró con otros de los músicos latinos que formaron parte del soundtrack, como la cantante brasilera Ludmilla y el reggaetonero colombiano J Balvin.

El reencuentro de María Becerra y J Balvin

Para la especial fecha, la intérprete de “Automático” eligió un atuendo inspirado al 100% en el emergente regreso de las tendencias del 2000, con un pantalón estilo cargo de jean tiro bajo, un top sin mangas en tono rosa pálido brillante y un par de sandalias de taco alto. Para finalizar el look, optó por unas argollas XXL de brillos y lució la melena castaña suelta totalmente lacia.

Pero quizás el momento que más viral se volvió en las redes fue su encuentro con Vin Diesel, quien en la ficción da vida al legendario Dominic Toretto, con quien posó lado a lado ante las cámaras y cuya diferencia de altura y de contextura física fue el disparador de una lluvia de memes de parte de los usuarios.

La misma María Becerra compartió memes de su encuentro con Vin Diesel

Sobre la misma línea, las postales de la expareja de Rusherking y actual novia de Rei también desataron una serie de cuestionamientos y críticas sobre una supuesta modificación estética. Totalmente transparente y acostumbrada a desmentir este tipo de rumores, Becerra utilizó su perfil de Twitter para aclarar que no pasó recientemente por el quirófano.

“Gente no me hice nada (nuevo) en la cara, salí así por el tipo de maquillaje que me hice especialmente ese día. Les dejo una selfie mía de ese mismo día y una foto de hoy para que vean y comparen”, expresó. Y, con un toque de humor, concluyó: “Me cambia mucho la mirada con el delineado y a veces me zarpo un toque con el contorno jeje”.

La quilmeña respondió a las críticas por el "cambio" de su cara

