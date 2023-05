Benjamín Vicuña reveló qué le dijo su hijo Bautista tras la muerte de Blanca: “Ya no está acá”

escuchar

En 2012, Blanca, la hija de Benjamín Vicuña y Carolina “Pampita” Ardohain, murió producto de una septicemia (presencia de bacterias en la sangre) a sus seis años de edad. Ahora, once años después, como una suerte de desahogo de ese suceso traumático para ambos, él decidió, para homenajearla, escribir un libro llamado “Blanca: la niña que quería volar”.

Con un profundo dolor, Vicuña decidió canalizar el mal momento para plasmarlo en un texto donde cuenta el proceso que debió afrontar desde lo emocional y cómo acompañó a Pampita durante esos días sin consuelo por el fallecimiento de su amada hija.

Qué le dijo el hijo de Benjamín Vicuña tras la muerte de Blanca

Tras el lanzamiento del libro, en el programa Socios del Espectáculo (eltrece) el periodista y conductor, Rodrigo Lussich, leyó un extracto del mismo, donde el actor habla en primera persona. “El día del funeral de Blanquita visité mi propia muerte, mi propio entierro, el fin claro de una era, de una vida. En la misa estaban mis compañeros de colegio y de trabajo, todos los profesores que tuve, todos mis amigos”, leyó el libro.

Luego de esas palabras introductorias, Vicuña puntualizó sobre una situación particular que tenía a su hijo como protagonista, en un momento sumamente delicado para la familia: “Mi hijo Bautista se había quedado dormido en mis brazos, y con él así, en el momento de la paz de la misa, empecé a saludar a los que estaban a mi lado, pero terminé saludando a todas las personas porque con cada una tenía diferentes grados de cercanía”.

Y siguió con el foco puesto en Bautista: “Fue muy emocionante, pero también muy especial porque sentí que mi hijo, pegado a mi pecho, era como un escudo que me protegía”. Con una lectura pausada, para describir cada hecho y detalle, Lussich puso énfasis en el diálogo entre padre e hijo: “Cuando hubo que dejar a Blanca, yo no me quería ir, quería quedarme ahí. Hasta que Bautista, que ya se había despertado, se me acercó y me dijo: ‘Papá, vámonos. Ella ya no está acá’. Y señalándome el corazón, agregó: ‘Está ahí adentro’”.

Benjamín Vicuña y su hija Blanca, que murió a los seis años

En el emocionante relato que escribió Vicuña, Lussich leyó la última parte y conmovió a todos en el estudio de televisión. “Mi hijo me estaba diciendo lo que cada mañana escuchaba en el colegio cuando cantaban que Jesús está en el corazón, pero en ese momento sentí que me estaba hablando el mismísimo Dios, y eso me sirvió para poder irme”, manifestó.

Las sentidas palabras que le dedicó Pampita

A la espera de la presentación formal el 13 de mayo en la Feria del Libro, el libro de Benjamín Vicuña también cuenta con la participación de Carolina “Pampita” Ardohain, la mamá de Blanca. Aun sin poder superar la pérdida de su ser querido, la modelo escribió un capítulo y expresó sus sentimientos.

“No hay día en el que no me sienta desesperada. Las lágrimas no se acaban y los gemidos de dolor tampoco. Es como si el tiempo se hubiera detenido y mi cuerpo se moviera, pero mi alma estuviese estancada en el fondo de un pozo ciego”, describió Pampita.

Pampita y Vicuña, en los duros tiempos en los que afrontaron la pérdida de Blanca Archivo

En otro de los extractos que se conoció, la conductora de televisión rememoró un dibujo de Blanca y focalizó en ello: “Mi Blanca hermosa, me vuelve a la mente tu dibujo volando con alas y los corazones que iluminan. ¿Qué quisiste decir? ¿Acaso sabías que te irías? ¡Cómo no lo supe! Te hubiese besado y retenido entre mis brazos sin soltarte, desafiando hasta a Dios si hubiese sido necesario”, cerró.

