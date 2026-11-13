El fado de los barrios de Lisboa llega a Buenos Aires con Camané y Sara Correia

Sara Correia escuchó fado desde chica en las reuniones familiares de Chelas, el barrio de Lisboa donde creció. Camané lo descubrió en Oeiras, en las afueras de la ciudad, cuando era un niño y se estaba recuperando de una enfermedad: para pasar el tiempo, empezó a revisar los discos de sus padres. Ella tiene un barrio y es uno solo. Él, en cambio, sostiene que su manera de cantar se armó con un poco de cada uno. Este fin de semana, ambos llegan a Buenos Aires para la nueva edición del Festival de Fado, dedicada a la temática “El fado y los barrios”.

publicidad

publicidad

“Mi forma de cantar el fado es de todos los barrios de Lisboa, porque cada uno tiene una característica propia”, le dijo Camané a LA NACION. De joven se tomaba el tren desde Oeiras para cantar en las casas de fado de la capital lusa. Para Correia, en cambio, Chelas es mucho más que el barrio donde creció. “Es mi casa, mis raíces, mi identidad”, contó en diálogo con el mismo medio.

El primer contacto de Camané con el fado no fue un flechazo. En la colección familiar se destacaban Amália Rodrigues, Fernando Maurício, Lucília do Carmo, Maria Teresa de Noronha, Alfredo Marceneiro y Carlos do Carmo. “Al principio quedé un poco sorprendido con la música, me resultaba extraña, pero después el fado fue entrando en mi vida”, recordó. A varios de aquellos cantantes todavía vuelve. “Los escucho muchas veces, aún hoy”, admitió.

A los 13 años se destacó en la Grande Noite do Fado de Lisboa, y en 1995 grabó su primer álbum, Uma Noite de Fados. Ahí empezó su sociedad con José Mário Branco, músico, compositor y productor, que duró cerca de veinte años, hasta la muerte de Branco, en 2019. Produjo la mayoría de sus discos, le escribió muchos fados nuevos y trabajó con él cada interpretación. “Fue un profesor, un amigo, un gran productor que hizo un trabajo fantástico conmigo”, contó Camané.

Branco, sin embargo, sigue presente en su trabajo. “Siempre que estoy haciendo un disco nuevo, pienso en las cosas que aprendí con José Mário”, insistió. En marzo de 2024 le dedicó un concierto entero en el Centro Cultural de Belém, en Lisboa, que después salió como Camané ao Vivo no CCB – Homenagem a José Mário Branco. Ese registro ganó el premio Play al mejor disco de fado y estuvo nominado al Latin Grammy en 2025. Su último trabajo de canciones originales sigue siendo Horas vazias, de 2021, el primero que grabó sin su mentor.

publicidad

publicidad

Hace años que lo presentan como “la voz” del fado. Consultado sobre el apodo, señaló la alegría que le da que la gente disfrute de su trabajo y se identifique con su manera de cantar. “Terminé la grabación de mi nuevo disco, que va a salir en diciembre. Estoy muy contento —reveló—”.

En el Palacio Libertad estará acompañado por José Manuel Neto en la guitarra portuguesa, Carlos Manuel Proença en la viola de fado y Paulo Paz en el contrabajo. Preparó un repaso de su carrera. “Voy a cantar muchos temas muy importantes para mí, y después voy a hacer algunas sorpresas. Para quien esté en el concierto va a ser muy bueno”, adelantó.

Una voz de Chelas

Sara Correia nació y se crió en Chelas a principios de los años 90. Lo describió como un barrio con mucha vida y gente de verdad, con dificultades y con una enorme generosidad, donde la música estaba en todas partes. “El fado formaba parte de nuestra vida cotidiana, no era algo que se viviera únicamente encima de un escenario. Estaba en las reuniones familiares, en las conversaciones, en las voces de las personas que nos rodeaban”, recordó.

La canción “Chelas”, que escribió Carolina Deslandes y forma parte del disco Liberdade, fue su manera de homenajear ese lugar y a la gente que forma parte de su historia. En Portugal se volvió un himno. “Llevo Chelas conmigo adonde voy, y creo que eso se siente cuando canto”, sostuvo.

Viene de una familia de fadistas. “En mi casa se cantaba, se escuchaba y se vivía el fado con mucha naturalidad —precisó—”. De chica aprendió a apreciar las melodías de Amália Rodrigues, Beatriz da Conceição y Fernando Maurício, sus grandes fuentes de inspiración. No recuerda un momento exacto en que haya decidido dedicarse a esto. “Nunca sentí que estuviera eligiendo un camino completamente nuevo: estaba siguiendo algo que siempre había vivido”, aseguró.

publicidad

publicidad

En 2018 publicó su primer álbum, producido por Diogo Clemente, y con el segundo, Do Coração, llegó una nominación al Latin Grammy. Tempestade, el cuarto, salió a fines de febrero y reúne once canciones escritas solo por mujeres, entre ellas las poetas Florbela Espanca y Sophia de Mello Breyner Andresen, la compositora Carolina Deslandes y la fadista Aldina Duarte.

“Para mí era muy importante cantar también los dolores y los amores de otras mujeres, contar sus historias y dar voz a sus sentimientos”, remarcó. Según ella, nadie escribe sobre el amor y el dolor como una mujer, y por eso quiso juntar autoras de generaciones distintas. De esa idea salió el título. “Creo que todas, de alguna manera, llevamos una tempestad dentro”, explicó.

Con ese disco se presentó el 7 de marzo en el MEO Arena, la sala más grande de Portugal, con las entradas agotadas desde más de tres meses antes. Fue su primer concierto propio en ese escenario, ante más de 15.000 personas. Para ella, la intimidad del fado no depende del tamaño de la sala. “El fado es una música muy emocional, muy humana, y cuando cantas desde un lugar sincero, esa conexión puede llegar a una persona o a quince mil”, consideró.

publicidad

publicidad

Entre los músicos con los que compartió escenario figura el argentino León Gieco, a quien definió como un artista de identidad muy fuerte y enorme sensibilidad. De la Argentina admira a Mercedes Sosa y le interesa mucho el tango: “Hay algo en la música argentina que siento muy cercano al fado: esa manera tan intensa de contar historias, de cantar el amor, la ausencia, el dolor y la vida”.

El domingo la acompañarán Ângelo Freire en la guitarra portuguesa, Diogo Clemente en la viola de fado y Frederico Gato en el bajo acústico. Aun en las salas grandes, intenta cantar como si estuviera en una casa de fado, mirando a la gente a los ojos. “Para mí, lo más importante es que cada persona que está allí sienta que le estoy cantando directamente a ella”, cerró.

Para agendar

El Festival de Fado se realizará en el Palacio Libertad, con entrada libre y gratuita. Además de los conciertos, el sábado habrá una conferencia de Diogo Clemente, hijo del fadista José Clemente, que define al fado como “un periódico de las almas”, y la proyección de Do Bairro, el documental de Diogo Varela Silva sobre quienes todavía se reúnen a contar sus historias en el centro histórico de Lisboa.

Sábado 14: a las 16 horas, conferencia “La Calle y el Fado”, de Diogo Clemente (piso 4); a las 17, Do Bairro (piso 6, sala de cine); a las 20, concierto de Camané (Auditorio).

publicidad

publicidad