El final de TV Nostra: la trastienda de la sorpresiva decisión de Jorge Rial y los cambios en la noche de América

Tras el sorpresivo final de TV Nostra anunciado por su conductor, Jorge Rial –integrantes de la emisión y directivos del canal se enteraron de la decisión tan solo horas antes de las 20.30-, América TV debió armar una programación nocturna temporal para cubrir el bache que dejó el exconductor de Intrusos.

Anoche, cuando faltaban solo algunos minutos para las 22, Jorge Rial miró a cámara y anunció un secreto a veces, que tomaba cada vez más fuerza desde las 20.30: el final de TV Nostra, el ciclo que había debutado hacía menos de dos meses – el lunes 5 de abril - en esa franja, con la intención de hacer un show que mezcle actualidad, política y espectáculo, con la ironía y el humor que el propio conductor maneja hace tiempo en sus redes sociales, y que nunca logró levantar su rating.

Sorpresivamente, Jorge Rial decidió terminar TV Nostra - Fuente: América TV

“Quiero dejar en claro que esta es una decisión absolutamente personal que tomé solito en las últimas 48 horas. Con todo el dolor del mundo decidí terminar TV Nostra. A veces uno, de este lado de la pantalla se sobrevalora, piensa que está para otra cosa o que sabe lo que el otro quiere”, dijo el conductor.

Mientras sus compañeros, Marina Calabró, Ángela Lerena y Diego Ramos lo miraban en silencio, Rial continuó: “Es algo muy natural de nosotros, y a veces nos emperramos, nos enojamos o preferimos putear a la gente echándole la culpa, pero este no es el caso. Lo dije cuando decidí dejar Intrusos, que gracias a Dios está funcionando bárbaro, [decidí dejar] ese espacio de comodidad y arrancar un nuevo desafío como era TV Nostra. Y lo hice, feliz, una apuesta personal creyendo que las circunstancias daban para un programa más distendido, meterse más en política desde la ironía. No lo logré, porque esto es responsabilidad absolutamente mía, no de mis compañeros”. Y sumó: “A Marina la conozco desde hace muchos años, sé la calidad de persona y profesional que es. Diego dio mucho más de lo que yo esperaba, además de gran tipo, es brillante, es el sentido común. Y Ángela también es mucho más, nace alguien muy interesante para la televisión, para debatir con altura, con conocimiento”.

Hoy fue el último programa de #TVNostra, una aventura hermosa y demasiado breve. Gracias, @rialjorge, por haber visto en mí algo que ni yo había descubierto. Gracias, Marina y Diego, por el compañerismo. Gracias, @AmericaTV, por la oportunidad. Gracias a todos: me llevo mucho ❤️ pic.twitter.com/oCAMD3v4Wf — Angela Lerena 🏟 (@Angelalerena) May 29, 2021

Mientras trascurría el programa, la cúpula mayor de artística y programación del canal, estaba reunida y había solo una pregunta: “¿Y ahora qué hacemos?”.

“No sabemos aún [qué hacer], estamos en eso”, respondió ante una consulta de LA NACION alguien que estaba en esa reunión al mando de Liliana Parodi, directora de contenidos de América.

En un primer momento se especulaba con que la opción más fácil era que la tarde-noche fuese como lo fue hasta el viernes 2 de abril, cuando América Noticias se emitía de 18 a 20 con la dupla de Soledad Larghi y Rolando Graña; luego, Polémica en el Bar de 20 a 21.30; e Intratables, de 21.30 a 23.30, para darle paso a Los Mammones con Jey Mammon -programa inamovible, ya que es uno de los éxitos del canal-.

“Era una opción, pero esta todo funcionando mucho mejor, así que la idea es poner algo nuevo”, dijeron desde el canal, para luego –una vez conocido el anuncio de Rial- confirmar cuál será el plan: “Desde el lunes en ese horario saldrán unos Especiales Intrusos con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich”

Según pudo saber LA NACION, estos especiales serían temporarios, hasta que se rearme el prime time del canal.

Lo que también se desconoce es el futuro de Rial y de sus integrantes, dentro o fuera de América. Mientras, Marina Calabró continúa firme con Jorge Lanata en radio Mitre todas las mañanas. En tanto, Diego Ramos había dejado el magazine de Telefe Cortá por Lozano y conduce un ciclo radial diario en las mañanas de FM La Uno 103.1 y Angela Lerena está al frente de ciclos deportivos, volverá a ser parte de un nuevo reality show en la Televisión Pública y será parte del staff de las transmisiones de la Copa América en el canal estatal. Todos habían sido convocados por el propio Rial, como así también su productora, histórica de Intrusos, Ana Laura Guevara.