El gesto de preocupación de los miembros de BTS al ver el pogo argentino y el pedido a las fans

El primer recital del grupo de K-pop BTS en el Estadio Único de La Plata reunió a más de 53.000 personas. Desde la previa, las fans, conocidas como ARMY, anticipaban que iban a cantar y saltar en todas las canciones. Incluso bromeaban con banderas que contenían mensajes escritos con “el pogo más grande del mundo”, fiel al estilo argentino.

Sin embargo, si bien no se registraron incidentes en el recital, que se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad, algunos de los siete miembros del grupo manifestaron su preocupación cuando las ARMY saltaban y se empujaban para llegar a la valla, algo común que sucede en el público argentino.

“¡Están geniales! Tenía muchas ganas de verlas. Pero si empujan hacia adelante, las personas que están en la primera fila podrían terminar corriendo un poco de peligro. Si hacen eso, se pone muy peligroso", advirtió Jimin en coreano, con la ayuda de un intérprete que repetía sus dichos, pero en español.

Jimin de BTS fue el primero en intervenir y le pidió al público que no se empuje

Y pidió: “Entonces, intenten no empujar tanto y disfrutemos del show, divirtiéndonos. ¿Pueden hacer eso? ¡Gracias! Me pondría muy feliz si disfrutaran del show con seguridad y se divirtieran mucho". El show apenas había concluido su primer bloque de canciones. No continuaron con la función hasta que no se cercioraron que las ARMY habían dado, por lo menos, un paso hacia atrás.

Quien tuvo que intervenir al rato fue el líder de la banda, conocido como RM. “Chicas, está todo muy sexy, pero todas se están empujando, no se pueden empujar. En un abrir y cerrar de ojos, la situación podría volverse peligrosa. Yo creo que la gente de Buenos Aires es muy inteligente y muy buena, así que yo creo que pueden no empujar”, insistió el artista.

Así pidió RM de BTS a las fanáticas que no se empujen

Estos pedidos generaron un debate en las redes sociales. Las ARMY se preguntaban si la preocupación de la banda fue por supuestos incidentes entre las fans o si efectivamente respondía a un choque cultural. Y es que en su país natal, Corea del Sur, en el sector de campo hay sillas y el público se mantiene sentado durante toda la función. En cambio, en la Argentina, las fanáticas suelen saltar en el estadio al ritmo de las canciones.

parece q nadie le explicó a jimin que pogueamos se hizo canon los tweets donde él se iba a asustar pic.twitter.com/hVZoKeXIw6 — lurde ᶻ 𝗓 𐰁 🇦🇷 24/10 (@koornuda) October 21, 2026

Tras el recital, se viralizaron otras reacciones de Jimin a los saltos del público. Resaltaron en particular sus caras de asombro y de susto.

BTS se rindió ante Argentina

Recién en 2026 -a más de trece años de su debut- el grupo que integran Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook agendó funciones en la Argentina, en el marco de la presentación de su último disco, Arirang publicado a principios de este año.

“Aliens”, “They Don’t Know ’bout us”, “Swim”, “Not Today” y las muy pegadizas “Butter” y Dynamite” fueron parte de la selección que BTS trajo al tour mundial. También se vistieron con las camisetas de la selección argentina con el 10 estampado en la espalda, que se usaron para cantar “Come Over” y el resto de lo quedaba del show.

BTS en su primer show en La Plata hablando en español

Si bien el grupo toma una lista de base, según el país ofrece algunos temas dedicados especialmente, por distintas razones, al público local. Lo mismo sucede con la breve interacción que sus integrantes hacen con sus fans. Para este primer capítulo argentino eligieron " “Hold me tight” y “Dyonysus”.

“Hoy ganaron las ARMYs, sus gritos atraviesan los auriculares” (que usan como retorno), por fin estamos acá, tardamos trece años en llegar. Gracias por tanto amor. Fuera de joda, son el mejor público”, destacó “V” en el cierre.