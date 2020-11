El gran premio de la cocina: Petersen sorprendió con una actuación de telenovela

Para sorpresa de sus colegas, los participantes y la conductora Carina Zampini, Christian Petersen interpretó a un personaje de novela durante una devolución Crédito: eltrece

Este viernes en El gran premio de la cocina, las telenovelas se convirtieron en el tema de conversación de los jurados Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta con Carina Zampini, la conductora del ciclo y también actriz.

Petersen estaba dando la devolución del plato de Gustavo, que era un roulé de pescado con puré. "En la cocina de Gustavo hubo una novela, la novela del puré de papas", dijo. Y agregó en tono sobreactuado, como si fuera el malo de una tira: "¿La papa estaba cocida?".

Gustavo le respondió, entre risas, que el puré estaba "rústico" y que tenía unos "pedacitos" de papa. Petersen volvió a usar el tono intrigante: "¿Llegó a cocinarse la papa?". El participante replicó: "Sí, llegó porque la pisé al final, le metí crema y terminé la cocción ahí".

Entonces, Zampini le preguntó si estaba poniendo "un tono novelesco". El chef dijo, en broma: "En el próximo capítulo veremos si Gustavo llegó a cocinar la papa y logra enamorar al jurado". Y agregó sobre las novelas: "¿Sabés cual veía yo? Abigail, con Catherine Fulop". Zampini acotó que el programa era un "novelón". Por su parte, Petersen confesó que estaba "enamorado" de la actriz.

Luego, Pizarro le preguntó si había visto Dulce amor, la ficción que protagonizó la conductora del ciclo. "No, el problema con Cari es que le daba besos otro. Estabas muy besuqueira, entonces no me gustaba tanto", expresó el parrillero.

Luego de la performance de Petersen, Zampini habló de los personajes que le tocó interpretar en TV Crédito: eltrece

"No siempre, he hecho de mala, he hecho en silla de ruedas un personaje, ahí no tenía mucho beso", contó Zampini. Pizarro le preguntó por la razón. "Yo estaba enamorada del padre Juan y el padre Juan no me quería, no me elegía a mí", respondió la conductora. "Ah, porque era cura", gritó Pizarro.

"No, era de mentira cura", le explicó Zampini. "Claro, en la novela. No la vi", tuvo que admitir Pizarro, provocando un estallido de risas en el estudio. Para cerrar, la conductora cortó: "Me encanta esta conversación, hablar de los besos y de las novelas que no vio Pizarro, pero los cocineros quieren volver a trabajar".