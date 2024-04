Mark Ruffalo y Jennifer Garner celebraron los 20 años de la película Si tuviera 30 con un divertido video

Escuchar

Dos décadas pasaron desde que los personajes de Jenna Rink y Matt Flamhaff se ganaron el cariño del público en la película Si yo tuviera 30, una historia particular en la que se entrelazan la visión de un futuro, el amor y el cuidado que hay que tener con lo que uno desea. Jennifer Garner y Mark Ruffalo protagonizaron el film y con motivo de este especial aniversario hicieron una reunión virtual que incluyó a la “mala” de la trama, Judy Greer.

La historia sigue a Jenna (Garner), una adolescente de 13 años que sueña con ser popular y que durante su fiesta de cumpleaños, tras ser humillada por sus compañeros de clase, pide como deseo tener 30. Así es como un día se despierta y, sin saber cómo, lo cumplió. En la trama también tiene un rol importante su mejor amigo, Matt (Ruffalo).

Jennifer Garner, Mark Ruffalo y Judy Greer hicieron una reunión virtual (Captura video)

La película se convirtió en un éxito en el género de comedias románticas y, a 20 años de su estreno, aún sigue vigente. A modo de agradecimiento por esto fue que Jennifer Garner, Mark Ruffalo y Judy Greer se reunieron virtualmente para tener una charla sobre su trabajo en la cinta y compartieron el clip en Instagram para sus fanáticos.

Entre risas, los actores rememoraron la época en la que filmaron, muy distante a esta nueva realidad, por ejemplo en lo que respecta a lo tecnológico, ya que Mark recordó que eran pocas personas las que tenían un celular. También reveló que muchos de sus seguidores no cree que como héroe de Marvel pudo protagonizar un film romántico.

Jennifer Garner y Judy Greer en Si tuviera 30 (Captura video)

Jennifer, por su parte, se mostró conmovida por el alcance que tuvo su personaje y contó divertidas anécdotas sobre sus fans: “Una mujer se me acercó en la calle y me dijo que ella y sus amigas hacen cosplay de 13 Going on 30; y hasta conocí a un bebé llamado Jenna en honor a la película”.

Al final de la conversación, los actores hablaron de la icónica escena en la que realizan una coreografía de “Thriller”, de Michael Jackson, la cual suele ser la que más recrean los fanáticos.

Jennifer Garner y Mark Ruffalo fueron los protagonistas del film estrenado en 2004 (Captura video)

La actriz de Elektra y Juno compartió el video del reencuentro en Instagram y agregó en la descripción: “Somos tres boomers desafiando a Zoom, porque queremos darles las gracias. A todas las personas que amaron esta película junto con nosotros: gracias. Los vemos, los apreciamos y los queremos. Por siempre treintañeros, coquetos y prósperos”.

La publicación se llenó de mensajes de los fans, quienes además de pedir una secuela de la historia, celebraron la buena onda entre los actores.