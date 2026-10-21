El logro de Momo que hizo emocionar hasta las lágrimas a Jimena Barón: “Orgullosa de vos”

Jimena Barón vivió un momento de profunda emoción después de recibir una noticia relacionada con su hijo mayor, Morrison Osvaldo, conocido cariñosamente como Momo. El niño, fruto de su relación con el exfutbolista Daniel Osvaldo, logró aprobar el examen de ingreso al colegio secundario, un objetivo para el que se había preparado durante meses.

La cantante decidió compartir la felicidad con sus seguidores de Instagram, donde publicó el correo electrónico que recibió de la institución educativa y un video en el que se la puede ver llorando al enterarse de la noticia.

Actualmente, Momo cursa el último año de la escuela primaria y se prepara para comenzar una nueva etapa académica. Para conseguir una vacante en el establecimiento elegido, había dedicado gran parte de su tiempo a estudiar junto a su abuela materna, quien lo acompañó durante la preparación.

La reacción de Jimena Barón al logro de su hijo Momo (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

“Estimada familia: Esperamos que se encuentren bien. Queremos contarle que su hijo/a aprobó el curso de ingreso. Nos alegra darle la bienvenida a nuestra escuela secundaria. En los próximos días nos iremos comunicando para asignarles un horario de reunión”, expresaba el correo electrónico que recibió la artista.

Al conocer el resultado, Jimena Barón no pudo contener las lágrimas y decidió registrar su reacción. En el video que publicó en Instagram, mostró su felicidad por el esfuerzo de su hijo y compartió el momento en el que le comunicó que había conseguido ingresar al colegio secundario. “Te amo, Momo. Muy orgullosa de vos y tus logros, hijo. Próxima parada: EL SECUNDARIO”, escribió la cantante junto a la publicación.

Sin embargo, la artista también aprovechó la oportunidad para reconocer el acompañamiento de su madre, Gabriela Barón, quien ayudó a su nieto a prepararse para rendir el examen. “Gracias a la abuela @mcgabrielabaron que lo ayudó a estudiar para que rinda bien. Y a mis infaltables extorsiones y amenazas con no comprarle las cosas que quiere, que nunca fallan. Síganme para más tips sobre crianza respetuosa”, bromeó.

La respuesta del colegio secundario de Momo que llenó de felicidad a Jimena Barón (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño de sus seguidores, quienes celebraron el logro académico de Morrison y se mostraron sorprendidos por lo mucho que creció. “No estoy llorando, se me metió Momo adolescente en los ojos y una madre inmensa”, comentó una usuaria.

Otros destacaron los cambios físicos del niño, a quien conocen desde sus primeros años por las publicaciones de su madre. “¿Podemos hablar de la voz de Momo? ¡Cómo creció!”, escribió una seguidora. “Llorando siempre con cada logro de Momito, que ya no es tan chiquito. Siempre lloramos con vos”, expresó otra persona.