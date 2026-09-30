En medio de la internación de Daniel Osvaldo, apareció en venta su casa en Lomas de Zamora

Daniel Osvaldo volvió a estar en el centro de la polémica, pero esta vez por su llamativa decisión económica, la cual se cruza con su delicado estado de salud. Mientras se encuentra internado en terapia intensiva en el hospital de Monte Grande tras sufrir un derrame pleural, se conoció que el exfutbolista puso en venta su emblemática casa de Lomas de Zamora.

La información se dio a conocer en LAM (América TV), donde mostraron detalles de la vivienda en cuestión, un exclusivo chalet de cuatro pisos ubicado en un tranquilo barrio de la mencionada localidad bonaerense. La propiedad cuenta con un diseño de gran nivel, caracterizado por un porch de entrada con columnas, escaleras de ladrillo a la vista, detalles en madera y vitrales. Además, entre sus comodidades principales se destacan tres dormitorios, una sala de juegos, ascensor interno para conectar las plantas y una amplia piscina en el jardín. Según especificaron en el informe, la casa fue tasada en un valor de 500.000 dólares.

Otro dato significativo respecto al ex ídolo de Boca Juniors es que los vecinos del barrio destacaron que suele mantener un trato cordial con las personas de la zona, ya que es una persona amable y simpática con quienes se lo cruzan por la calle y hasta se saca fotos con todo el que se lo pida. “Poco se lo ve. Es muy tranquilo y se maneja muy bien con todos los de la cuadra”, indicaron.

La casa que vende Daniel Osvaldo

Tal como señaló Ángel de Brito, la sorpresiva puesta en venta de la vivienda generó preocupación e incertidumbre en el entorno familiar de Osvaldo, especialmente entre las madres de sus hijos. El conductor detalló que las exparejas del exjugador —quien es padre de cuatro hijos con distintas mujeres— siguen de cerca su situación patrimonial debido a las deudas por cuotas alimentarias que mantiene con algunas de ellas. “Lo que les preocupa a las interesadas, digamos, por decirlo de alguna forma, es que se haya puesto en venta la casa por sus hijos y además porque tiene deudas”, explicó.

Pero, mientras se daba a conocer esta información, el periodista señaló que le llegó data en vivo de que Daniel Osvaldo posee, además de la propiedad en venta, ocho departamentos a su nombre, por lo que le sorprende que actualmente se encuentre internado en un hospital público y no tenga acceso a una prepaga. “Me cuentan que él no está en bancarrota como se rumoreó, pero son cosas que habrá dicho ahí en el hospital. Lo que llama la atención es que pasó por tres hospitales públicos”, agregó de Brito.

La publicación que realizó la familia de Daniel Osvaldo este martes en medio de su internación

Precisamente sobre su estado de salud, Elena Braccini —expareja del deportista y madre de sus dos hijas mayores— brindó precisiones en el mismo ciclo de espectáculos sobre el estado actual de Osvaldo. Remarcó que en este momento se encuentra contenido y acompañado de manera incondicional por sus hermanos y su círculo familiar más cercano, y que está recibiendo una excelente atención en el hospital donde permanece internado, rodeado de un equipo médico capacitado.

Asimismo, tanto la arquitecta italiana como sus seres queridos en un comunicado publicado en sus redes sociales, desmintieron las versiones que vinculaban la internación con problemas de adicciones, y aclararon que se debe a una dolencia física previa que no había sido tratada a tiempo. Sin embargo, a pesar de las señales de mejoría médica y el optimismo de sus allegados, la decisión de desprenderse de su principal inmueble de manera repentina deja abiertas muchas incógnitas sobre su futuro económico e institucional.