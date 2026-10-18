El relato de la hija de Fernando Confessore sobre la muerte de su papá: “Mientras te asistían, yo tenía la fe en que ibas a volver”

Jimena Confessore, hija de Fernando Confessore, escribió un emotivo texto en su cuenta de Instagram dos días después de la repentina muerte de su padre. En el relato, dio detalles de los últimos momentos del meteorólogo con vida y reconoció que tuvo “fe” de que sobreviviría.

El reconocido profesional del canal TN murió durante la madrugada del viernes 16 de octubre. Tenía 58 años y sufrió un paro cardíaco en su casa. Su esposa Paula Franco realizó un llamado al 911 luego de que se descompensara. Ante eso, personal del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) se acercó al domicilio, pero a pesar de realizar maniobras de RCP no lograron reanimarlo.

Jimena Confessore relató los últimos momentos con vida de su papá, Fernando Confessore (Fuente: Instagram/@jimeconfe)

El emotivo mensaje de Jimena Confessore en Instagram

Junto a un álbum de fotos de su familia, la joven se animó a poner en palabras cómo ocurrió el contexto en que su papá murió y le dedicó un texto lleno de amor.

El posteo de Jimena Confessore (Fuente: Instagram/@jimeconfe)

“Tardé en escribirte porque todavía no podía creer lo que había pasado. No caía en que era real, en que te habías ido. Mientras los médicos y los policías te asistían, yo tenía la fe en que ibas a volver, en que todo iba a estar bien. Pero no despertaste, y fue ahí cuando todo mi mundo se derrumbó”, empezó la joven con su relato.

Confessore junto a dos de sus tres hijas, en otra imagen que compartió Jimena

Luego reconoció que todavía le “cuesta creer” que ya no esté y que no volverá a verlo, escucharlo “ni a compartir esos momentos que hoy daría todo por tener una vez más”.

Jimena Confessore publicó una serie de fotos con su padre y familia (Fuente: Instagram/@jimeconfe)

“Vamos a extrañar todo de vos, Pa. Tu humor, tus enojos, tus locuras, tus comidas, tus quejas, tus asados… TODO, y no hay nada que pueda llenar el vacío que dejaste. Gracias por haber sido mi papá. Fuiste el mejor que nos pudo tocar. Diste todo por nosotras, no solo por Juli, Cande y por mí, sino también por mamá, el amor de tu vida", reflexionó Jimena.

Luego destacó todo lo que aprendieron de él: “Nos enseñaste tanto con tu forma de ser, con todo lo que hiciste por nosotras y con ese amor que nos diste a tu manera, todos los días”.

La foto que compartió Jimena de su papá Fernando Confessore junto a su mamá y la promesa que le hizo

La joven afirmó que ahora ella y sus hermanas cuidarán de su madre: “Vamos a estar para ella, así como vos siempre estuviste para nosotras. No sé cómo se aprende a vivir con una ausencia tan grande, ni cómo se sigue adelante cuando una parte de tu mundo se va con esa persona. Pero sí sé que te voy a llevar conmigo toda mi vida, en cada recuerdo, en cada comida que me haga acordar a vos, en cada risa y en cada momento en el que desearía tenerte al lado una vez más”.

La joven le prometió a su papá que lo recordará por siempre (Fuente: Instagram/@jimeconfe)

Hacia el final del escrito, Jimena concluyó con una emotiva promesa: “Te voy a amar eternamente, Pa. Gracias por todo lo que nos diste, por todo lo que fuiste y por haber sido mi papá. Ojalá pudiera abrazarte una vez más y decirte cuánto te amo. Te voy a extrañar toda la vida”.